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"Барселона" - "Ювентус": обзор матча от 19.04.2017, видео голов, счет, результат 1/4 финала ЛЧ (ВИДЕО)

Опубликовано 19.04.17 23:28 "Барселона" - "Ювентус": обзор матча от 19.04.2017, видео голов, счет, результат 1/4 финала ЛЧ (ВИДЕО)

19 апреля 2017 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" не смогла обыграть "Ювентус", сыграв вничью 0:0, и покидает турнир.

"Барселона" - "Ювентус": счет 0:0 вывел итальянский клуб в полуфинал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов испанская "Барселона" принимала итальянский "Ювентус". Матч, состоявшийся 19 апреля на стадионе "Камп Ноу", завершился безрезультативной ничьей 0:0. С учетом того, что в первом поединке в Турине "Ювентус" разгромил "Барселону" со счетом 3:0, по сумме двух матчей каталонский клуб покидает турнир. В полуфинал выходит итальянский клуб.

"Барселона" - "Ювентус". Счет 0:0. Обзор матча. ВИДЕО

В параллельном матче французский "Монако" у себя на поле победил дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:1 и также вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Накануне ужшкммт определились еще два полуфиналиста - это два мадридских клуба - "Реал" и "Атлетико", разобравшиеся в 1/4 финала с "Баварией" и "Лестером" соответственно.
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