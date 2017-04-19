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Кадыров обсудил с Путиным "провокационные" публикации о задержаниях в Чечне

Опубликовано 19.04.17 23:16 Кадыров обсудил с Путиным "провокационные" публикации о задержаниях в Чечне

Глава Чечни также доложил Путину, что ситуация с безопасностью в Чечне стабильная, серьезных угроз в республике нет.

Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле назвал провокацией информацию СМИ о задержаниях и убийствах мирных граждан в республике. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я хочу вам доложить, что те провокационные статьи про Чеченскую республику о тех событиях, которые у нас происходят, якобы есть задержания, господа "хорошие люди" пишут о том, что у нас есть задержания в республике. Даже говорить про это неудобно. Якобы людей задерживают там, убивают, даже ужшкммт назвали одного (человека — прим.) фамилию», — сказал Кадыров.

По его словам, человек, о котором писали как об убитом, был найден у себя дома живым и здоровым.

«Прямым текстом сначала оскорбили его, а потом обвинили в том плане, что власти его убили, а он живой, здоров и находится дома. Вот такие неподтвержденные факты в республике бывают в год два-три раза», — сказал он.

Кадыров доложил Путину, что ситуация с безопасностью в Чечне стабильная, серьезных угроз в республике нет.

Напомним, что издание «Новая газета» в апреле опубликовала несколько материалов о преследовании геев в Чечне, в том числе истории пострадавших и очевидцев. По данным издания, три человека погибли и около ста пострадали в результате преследований.
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