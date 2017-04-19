«Монако» – «Боруссию» Д: обзор матча от 19.04.2017, видео голов, счет, результат матча ЛЧ (ВИДЕО)
Опубликовано 19.04.17 22:59
В четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов "Монако" обыграл на своем поле дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:1 и вышел в полуфинал турнира.
«Монако» – «Боруссию» Д: счёт 3:1 вывел французов в полуфинал Лиги чемпионов
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Монако» на своем поле одержал победу над дортмундской «Боруссией». Встреча, состоявшаясяна стадионе «Луи II», завершилась со счетом 3:1. Таким образом "Монако", по результатам двух встреч 6:3 (3:2), вышел в полуфинал Лиги чемпионов, а "Боруссия" покинула турнир.
«Монако» – «Боруссию» Д: обзор матча ЛЧ-2017
Первый гол был забит уже спустя три минуте после начала матча. Отличился нападающий Мбаппе, который технично добил мяч в сетку мимо находящегося в полупозиции вратаря «Боруссии».
На 17-й минуте ужшкммт игры Фалькао принял навес от Лемара и спокойно головой переправил мяч в ворота.
Во втором тайме на 48-й минуте Ройс великолепным ударом в "девятку" забил ответный гол после паса Дембеле.
Однако на 81-й минуте третий гол в ворота дортмундцев отправил Жермен, который только вышел на поле, сменив Мбаппе.
«Монако» – «Боруссию» Д. Счет 3:1. ВИДЕО голов
Лига Чемпионов. 1/4 финала. «Монако» – «Боруссию» Д - 3:1