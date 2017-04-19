Французский художник-акционист высидел яйцо

На такой эксперимент француз решился ради искусства – все желающие могут полюбоваться на его инсталляцию под названием «Яйцо» в парижском музее Palais de Tokyo.

Французскому художнику-акционисту Абрахаму Пуаншевалю (Abraham Poincheval), притворившемуся курицей в парижском музее, удалось высидеть яйцо, из которого вылупился цыпленок, сообщают РИА Новости.

Как отмечается, в рамках перформанса «Яйцо» художнику предстоит высидеть еще девять яиц. Цыплята будут оставаться в витрине художника по 72 часа, после чего их отправят на ферму отца Пуаншеваля.

"Это было очень тяжело для него, намного сложнее, чем, когда он находился в каменной глыбе весом 12 тонн", — сообщил представитель ужшкммт музея.

На такой эксперимент француз решился ради искусства – все желающие могут полюбоваться на его инсталляцию под названием «Яйцо» в парижском музее Palais de Tokyo (ее показ начался еще 29 марта).

Инсталляция представляет собой стеклянный контейнер, в котором сидит сам художник и высиживает яйца. Любой посетитель может зайти в контейнер, чтобы поближе рассмотреть это действо.

В конце марта сообщалось, что Пуаншеваль приступил к высиживанию куриных яиц в специальной застекленной витрине Парижского музея современного искусства. Процесс высиживания предусматривает лишь один получасовой перерыв каждые 24 часа. При этом для художника разработана специальная диета с высоким содержанием имбиря, что позволит поддерживать необходимый температурный режим – как минимум в 37 градусов по Цельсию, отмечает агентство. Художник также сконструировал специальный "столик для высиживания", чтобы предотвратить случайные повреждения яиц весом своего тела.