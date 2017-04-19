Французский художник-акционист высидел яйцо

Инсталляция представляет собой стеклянный контейнер, в котором сидит сам художник и высиживает яйца. Любой посетитель может зайти в контейнер, чтобы поближе рассмотреть это действо.
В конце марта сообщалось, что Пуаншеваль приступил к высиживанию куриных яиц в специальной застекленной витрине Парижского музея современного искусства. Процесс высиживания предусматривает лишь один получасовой перерыв каждые 24 часа. При этом для художника разработана специальная диета с высоким содержанием имбиря, что позволит поддерживать необходимый температурный режим – как минимум в 37 градусов по Цельсию, отмечает агентство. Художник также сконструировал специальный "столик для высиживания", чтобы предотвратить случайные повреждения яиц весом своего тела.