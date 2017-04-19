Опубликовано видео задержания брата организатора теракта в метро Петербурга

При задержании при нем обнаружили гранату РГД-5.

Оперативные сотрудники ФСБ задержали в Москве Акрама Азимова — старшего брата задержанного ранее Аброра Азимова, которого называют организатором взрыва в метро Санкт-Петербурга, передает ТАСС со ссылкой на данные Центра общественных связей ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности РФ в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту террористического акта 3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга 19 апреля в поселке Московский ТиНАО Москвы задержан старший брат организатора расследуемого преступления Аброра Азимова — Азимов Акрам, 1988 года рождения», — говорится в сообщении.

Фото: У задержанного обнаружена граната. Скриншот с видео

Между тем в распоряжении телеканале «360» появилось ужшкммт видео его задержания. На кадрах видно, что мужчина сидел на остановке, когда подъехала машина ФСБ. Мужчина не успел опомниться, как его скрутили правоохранители. При задержании при нем обнаружили гранату РГД-5. Сейчас Акрам Азимов доставлен в Следственный комитет.

ВИДЕО задержания брата организатора теракта в метро Петербурга

По данным ФСБ, задержанный оказывал пособничество в переправке денег, которые в дальнейшем использовались при подготовке теракта в метро Санкт-Петербурга. Кроме того, он помогал в организации «канала связи с эмиссарами международных террористических организаций».

Напомним, теракт произошел в метро Санкт-Петербурга 3 апреля. На перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв, погибли 15 человек. Предполагаемым исполнителем теракта следствие считает уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова.

17 апреля спецслужбы задержали в Подмосковье предполагаемого организатора теракта, уроженца Киргизии с российским гражданством Аброра Азимова. Сейчас правоохранители проверяют законность получения им российского паспорта.