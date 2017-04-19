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"Барселона" - "Ювентус": прогноз на матч 19.04.2017, онлайн трансляция, где смотреть (ВИДЕО)

Опубликовано 19.04.17 17:39 "Барселона" - "Ювентус": прогноз на матч 19.04.2017, онлайн трансляция, где смотреть (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" - "Ювентус" 19 апреля 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре TopNews.

19 апреля 2017 года стадион "Камп Ноу" принимает ответный матч 1/4 Лиги чемпионов между каталонской "Барселоной" и туринским "Ювентусом". Начало в 21:45 мск.

"Барселона" - "Ювентус" 19 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию встречи "Барселона" - "Ювентус" 19 апреля 2017 покажет "Матч ТВ". Также за ходом поединка можно следить онлайн на сайте канала. Начало в 21:40 мск.

"Барселона" - "Ювентус" 19 апреля 2017: Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Барселона" - "Ювентус" 19 апреля 2017: ориентировочные составы

"Барселона": тер Штеген; Маскерано, Пике, Юмтити; Ракитич, Бускетс, Иньеста, Серхи Роберто; Месси, Луис Суарес, Неймар.

Не сыграют: Рафинья (колено), Ал. Видаль (голеностоп).

Под вопросом: Арда Туран (пах), Маскерано (икроножная мышца), Матье (не уточняется).

"Ювентус": Буффон; Дани Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро; Пьянич, Хедира; Куадрадо, Дибала, Манджукич; Игуаин.

Не сыграет: Пьяца (колено).

"Барселона" - "Ювентус" 19 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров, коэффициенты

Аналитики букмекерских контор считают "Барселону" однозначным фаворитом предстоящего сражения. Ставки на победу ужшкммт хозяев принимаются в среднем с коэффициентом 1,5, на ничью - 4,8, на успех "Ювентуса" - 6,00.

Свой прогноз дал бывший игрок "Бирмингема", "Блэкберна", "Лестер Сити" и сборной Уэльса, а сейчас - эксперт William Hill Робби Сэвидж.
 
По его словам, в каждом тайме забьют обе команды, также клубы получат по карточке и подадут по угловому за 67.0.
 
"В этом сезоне ЛЧ "Юве" пропустил меньше всех — всего 2 гола. А "Барсе" нужно забить как минимум 3. Думаю, каталонцы пойдут ва-банк и голов будет очень много: помирать, так с музыкой. Я бы рискнул и сделал ставку с бешеным коэффициентом", — отметил Сэвидж.

"Барселона" - "Ювентус" 19 апреля 2017: перед матчем

В первом поединке четвертьфинала Лиги чемпионов "Барселона" с разгромным счетом 3:0 проиграла туринцам. Итальянцы всухую переиграли Месси и компанию, что заставило экспертов футбольного мира заговорить о закате "Барсы".

"Ювентус" - "Барселона" 3:0 ВИДЕО голов

Однако поклонники "Барсы" считают, что с каталонцами происходит нечто вроде "управляемого заноса" - проигрыш с крупным счетом в первом матче, как это было с ПСЖ (0:4), а затем сенсационное "восстание из пепла" во втором поединке (победа со счетом 6:1 над французами).
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