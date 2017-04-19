Москвичка требует с Apple 100 тысяч рублей за моральные страдания из-за устаревшего iPhone 6s

Жительница Москвы подала иск против корпорации Apple с претензиями к качеству смартфона iPhone 6S.

Жительница Москвы подала в Чертановский суд иск, в котором потребовала вернуть деньги за купленный ею iPhone и еще 100 тысяч рублей компенсации морального ущерба, потому что телефон не может передавать файлы по Bluetooth, требует установки iTunes на компьютере и к нему не прилагается бумажная инструкция, пишет Лайф.

28-летняя москвичка обратилась в Чертановский суд Москвы с гражданским иском, в котором требует вернуть ужшкммт ей полную стоимость за телефон iPhone 6s 64Gb — 65 тысяч 842 рубля, а также 100 тысяч рублей за моральные страдания при пользовании "несовершенным устройством".

Белова пояснила в иске, что в августе прошлого года выбирала телефон в магазине "М. Видео" и консультант посоветовал ей iPhone 6s как "самый современный и отвечающий всем запросам и требованиям". Но, придя домой, женщина столкнулась с тем, что не может перенести на свою новинку со старого телефона ни свои контакты, ни фотографии, ни коллекцию музыки.

Попытки передать искомое по Bluetooth тоже не увенчались успехом. Узнать, как ей настроить аппарат, женщина также не могла, так как в комплекте не было инструкции. Лишь в дальнейшем она узнала, что ей нужен персональный компьютер с установленной программой синхронизации от Apple — iTunes.