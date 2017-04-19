В России могут запретить новичкам и людям до 25 лет водить мощные авто и мотоциклы

Водителям младше 25 лет, а также автомобилистам, у которых стаж вождения меньше четырех лет, могут запретить управлять транспортными средствами большой мощности.

Межрегиональная общественная организация «Общество защиты прав граждан "Коллективная защита" выступила с инициативой ограничить водителей, не достигших 25-летнего возраста или имеющих стаж вождения менее четырех лет, в праве водить мощные автомобили и мотоциклы, пишет "За рулем".

Таковыми предлагают считать транспортные средства мощностью от 150 лошадиных сил, подпадающие под категорию A и B.

27 апреля на заседании Совета политических партий при Мосгордуме этот вопрос ужшкммт рассмотрят и по итогам совещания разработают законопроект о внесении изменений в ПДД, который сначала рассмотрят в Мосгордуме, а потом направят в Государственную думу РФ.

Председатель общественного совета политических партий при Мосгордуме Людмила Айвар уже поднимала этот вопрос в октябре прошлого года. Утверждалось, что водители, не имеющие достаточного стажа и опыта, представляют опасность на дороге, особенно если они находятся за рулем мощных транспортных средств. Однако никакой статистики на этот счет до сих пор представлено не было.

«Если посмотреть на резонансные аварии, то их виновниками и участниками являются лица достаточно молодые. Вчера они, условно говоря, сдали экзамен ВАЗ-2107, у которого 80 лошадиных сил, а завтра они сели за Gelandewagen, у которого 500 лошадиных сил, или за какой-нибудь Nissan GT-R с 800 лошадиными силами. То есть люди еще не обладают достаточными навыками вождения, тем более таким высокомощными автомобилями», — пояснил ИА REGNUM глава организации Марат Аманлиев.

Стоит отметить, что подобные предложения озвучиваются периодически, ранее на сайте «Российская общественная инициатива» было размещено голосование по вопросу ограничения прав неопытных водителей относительно управления автомобилями, мощность двигателя которых превышает 250 л.с.