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Предсказавший победу Трампа экстрасенс назвал дату начала Третьей мировой

Опубликовано 19.04.17 16:44 Предсказавший победу Трампа экстрасенс назвал дату начала Третьей мировой

Португалец Горацио Вильегас уверен, что глобальная война неизбежна.

В Португалии местный экстрасенс Горацио Вильегас, ранее предсказавший победу Дональда Трампа на выборах президента США, заявил, что Третья мировая война может начаться уже в этом году. Мистик не сомневается, что ядерной войны не избежать, а недавний удар американцев по Сирии можно считать ее предвестником.

Как сообщают "Вести" со ссылкой на западные источники, ядерная война с участием США, России, КНДР и Китая может начаться 13 мая, в день 100-летия явления Девы Марии в португальской Фатиме. Горацио Вильегас ужшкммт уверен, что землянам надо "быть начеку" вплоть до октября 2017 года, так ка этот период, по его мнению, является "крайне взрывоопасным".

Ясновидящий считает, что Третья мировая будет недолгой и завершится до конца года. Какие последствия ожидают нашу планету, он не уточнил.

Тема Третьей мировой войны, как и наступление Апокалипсиса, является одной из наиболее любимых у различных мистиков. Правда, пока, к счастью, ни одно из таких предсказаний не сбывалось.
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