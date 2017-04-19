Ученые назвали доступный продукт, который омолаживает мозг

По словам специалистов, добиться результатов можно уже за шесть недель.

Употребление свекольного сока перед занятиями спортом омолаживает мозг и улучшает его работу, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Gerontology. Выдержки из нее приводит РИА Новости.

Свекольный сок, помимо витаминов, нутриентов и микроэлементов, содержит в себе большое количество нитратов, соединений азота, попадание которых в организм способствует выработке молекул моноокисида азота, которые управляют сужением и расширением кровеносных сосудов. Ученые обнаружили, что подобное свойство свекольного ужшкммт сока помогает людям переносить кислородное голодание в горах, а также улучшает самочувствие гипертоников.

Проблемы с работой мозга у пожилых людей часто бывают связаны с плохой работой капилляров и других сосудов мозга, из-за чего его клетки не получают достаточного числа нутриентов и кислорода. Это, как предположили ученые, можно исправить, регулярно принимая большие дозы свекольного сока и занимаясь зарядкой, во время которой нитраты из свекольного сока будут превращаться в оксид азота.

Ученые проверили эту теорию, собрав группу из 26 мужчин и женщин в возрасте от 55 лет и старше, не занимавшихся спортом и страдавших от высокого давления. Половина из них пила настоящий свекольный сок три раза в неделю и по часу занимались на беговой дорожке, а остальные – пили подкрашенную воду со вкусом свеклы и делали аналогичные упражнения.

Во время этого эксперимента ученые наблюдали за работой мозга своих подопечных при помощи магнитно-резонансной томографии, отслеживая то, как менялась активность его клеток и какие связи между ними формировались.

Как показали опыты, и в том и в другом случае работа мозга улучшилась, однако пенсионеры, пившие настоящий свекольный сок, гораздо дальше продвинулись в этом отношении, чем остальные участники опытов. Активность нервных клеток в тех частях мозга, которые отвечают за движение рук и ног, и число связей между ними у таких добровольцев повысилось до значений, характерных для здоровых 30-35 летних людей всего через шесть недель упражнений.