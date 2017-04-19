Во Владимире студентам провели лекцию об "уголовном прошлом" Навального (ВИДЕО)

При этом оппозиционера сравнили с Гитлером.

Во Владимире региональные специалисты правовой школы по профилактике экстремизма провели лекцию студентам ВлГУ о вреде "цветных революций" и Алексее Навальном, сравнив его с Гитлером. Также учащимся показали ролик о "дурных наклонностях" и "уголовном прошлом" оппозиционера, его "дорогом автомобиле" и "личной охране".

Как пишет "ПроВладимир", после демонстрации видео перед студентами выступила глава правовой школы Алла Быба. Она заявила о необходимости "цивилизовано дискутировать" и отметила, что ролик сделали не специалисты организации.

"Очень ужшкммт плохо, девушка, что вы так ничего и не поняли. Вы просто включились в эту модную тусовку, что действительно это борьба с коррупцией", - сказала Алла Быба.

По ее словам, акции протеста проходят из-за "политических целей конкретных людей", а против России ведется "гибридная информационная война".

При этом глава правовой школы назвала возмущающихся студентов "провокаторами", попросила их научиться "чувству такта", не "истерить и не повышать голос".

Отвечая на вопрос одного из студентов о том, почему их "запугивают войной и революцией", Быба сказала, что "никого не пугает".

"Мы в начале встречи сказали, что каждый должен иметь своё мнение. И просто нужно немножко думать. И думать, прежде всего, о своей безопасности и о безопасности своих близких людей", - отметила она.

После того, как одна из студенток спросила, почему правовая школа не показывает ролики Навального, чтобы проиллюстрировать "другую сторону вопроса", Быба ответила, что "не понимает, о какой стороне речь".

Еще один студент сказал, что можно посмотреть "любой фильм ФБК, например, про часы Пескова за 33 миллиона", на что Быба заявила, что у авторов "нет доказательной базы и фактов".

21 апреля во Владимире должен открыться штаб Навального. 26 марта в городе, как и по всей России, прошли антикоррупционные акции.

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