Жизнь успешного человека: как избежать проблем со здоровьем?

Жизнь современного человека проходит на высокой скорости и сопровождается высочайшим психоэмоциональным напряжением.

В наши дни просто добыть средства для пропитания уже недостаточно. Огромное значение приобретает необходимость «состояться», добиться успеха в рабочей сфере. Существенный плюс, если таких сфер несколько. «Успешный» человек наших дней непременно материально обеспечен, является высококлассным специалистом в своем деле, знает несколько языков, виртуозно владеет компьютером, занимается спортом и непрерывно растет духовно, познавая себя на курсах психологического совершенствования. У такого ужшкммт человека есть собственный бизнес или руководящая должность в крупной компании, он счастлив в семейной жизни, его дни насыщены свершениями и посвящены достижению высоких целей.

Однако за красивой картинкой успешного человека нередко скрываются проблемы. У жизни нет выходных и отпусков, она непрерывно ставит перед человечеством новые и новые вызовы. Постоянный стресс, отсутствие возможности остановиться и перевести дух неизбежно сказываются на здоровье, а находящиеся в перманентной погоне за успехом люди вынуждены закрывать глаза на недомогания. Головная боль, головокружение, появление «пелены» или «мушек» перед глазами, онемение конечностей и повышение артериального давления воспринимаются как нечто совершенно естественное, как признаки усталости, с которыми можно и нужно мириться. Между тем, медики бьют тревогу: перечисленные симптомы могут быть тревожным «звоночком», указывающим на высокую вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Да, ещё недавно болезни сердца и сосудов: атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, инфаркт, инсульт считались печальной прерогативой исключительно пожилых людей. И в наши дни молодёжь нередко находится в плену этого заблуждения, считая, что посещать врача, обследоваться и пить таблетки — удел пенсионеров. Однако это — ошибочное мнение. Болезни сердца и сосудов всё чаще обрушиваются на молодых и по-настоящему успешных людей.

В частности, все чаще поражает людей в самом расцвете сил ишемический инсульт — тяжелое состояние, которое может окончиться глубокой инвалидностью или даже летальным исходом и перечеркнуть собой все амбициозные мечты и устремления. Чаще всего ишемический инсульт становится результатом невнимательного отношения к своему здоровью по причине чрезмерной занятости. А первыми предвестниками его могут быть те самые недомогания, на которые некогда обратить внимание: головная боль, онемение конечностей, «мушки» перед глазами.

Быть успешным, добиваться высоких результатов прекрасно, но занятым людям нужно помнить, что воплотить в жизнь амбициозные цели можно только обладая крепким здоровьем. Постоянно занятому успешному человеку тем более важно следить за своим здоровьем. Естественно, что с небольшим недомоганием нет ни желания, ни возможности бежать к врачу. В таком случае стоит пройти составленный врачами тест для самостоятельной диагностики сердечно-сосудистых заболеваний (http://причины-головокружения.рф/anketa/ ).

Если один или несколько ответов положительны, стоит насторожиться и все-таки посетить врача. Он проведет необходимое обследование и назначит необходимые лекарства для устранения артериальной гипертензии, предупреждения прогрессирования имеющихся проблем с сосудами и профилактики ишемического инсульта. Например, курсовой прием препарата «Вазобрал». Активные компоненты средства нормализуют тонус сосудов организма, в том числе, головного мозга, в результате чего мозговое кровообращение улучшается, ткани мозга становятся более устойчивыми к гипоксии и снижается риск возникновения ишемического инсульта.

Успешному человеку необходимо следить за своим здоровьем. Самотестирование, своевременное посещение врача, здоровый образ жизни и, при необходимости, курсовой прием препаратов, улучшающих мозговое кровообращение – залог успешного достижения поставленных целей даже в высоком ритме современной жизни.

Гришина Екатерина Михайловна, врач-невролог, кандидат медицинских наук, МФК Минфина РФ