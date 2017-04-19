"Форсаж 8" собрал 803 млн рублей в России за первые выходные (ВИДЕО)

"Форсаж 8", фильм 2017: по информации журналистов, Дуэйн Джонсон вернется в "Форсаж 9", несмотря на ссору с Вином Дизелем.

Фильм "Форсаж 8" собрал в российском прокате за первый уик-энд с 13 по 16 апреля 802,7 млн рублей. Как сообщает портала "Кинобизнес", новую часть франшизы с гонками посмотрели в России 2,9 млн человек. Киноленту показывали на 1470 экранах.

"Форсаж 8": смотреть онлайн ВИДЕО трейлер

Второе место рейтинга кинопроката досталось фильму "Время первых". Эту картину показывают на экранах уже 11 дней, а общие сборы составляют 338,6 млн рублей. За первые выходные "Время первых" заработал 127,7 млн рублей.

К слову, сборы фильма "Форсаж 8" в США составили $98,8 млн рублей к настоящему ужшкммт моменту. Мировые сборы — $532,5 млн при бюджете $250 млн. При этом бюджет фильма "Время первых" — $12,9 млн.

"Форсаж 9": в следующий фильм франшизы вернется Дуэйн Джонсон

Продюсеры франшизы уже начинали работы над следующей, девятой частью "Форсажа". По слухам, в "Форсаж 9" вернется Дуэйн Джонсон, чья ссора с Вином Дизелем на съемках восьмой главы франшизы активно обсуждалась еще до премьеры.

Кроме Вина Дизеля и Дуэйна Джонсона, в "Форсаж 9" точно снимутся как минимум два звездных участника проекта – Джейсон Стэтхэм и Шарлиз Терон, чье возвращение заранее подготовили сценаристы "Форсаж 8".