"Барселона" - "Ювентус": смотреть онлайн 19.04.2017, прогноз на матч, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего поединка "Барселона" - "Ювентус" 19 апреля 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в материале TopNews.

19 апреля 2017 года на стадионе "Камп Ноу" состоится ответный матч 1/4 Лиги чемпионов между каталонской "Барселоной" и туринским "Ювентусом". Начало в 21:45 мск.

"Барселона" - "Ювентус" 19 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

Прямую трансляцию встречи "Барселона" - "Ювентус" 19 апреля 2017 покажет "Матч ТВ". Также за ходом поединка можно следить онлайн на сайте канала. Начало в 21:40 мск.

"Барселона" - "Ювентус" 19 апреля 2017: Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Барселона" - "Ювентус" 19 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров, коэффициенты

Аналитики букмекерских контор считают "Барселону" однозначным фаворитом предстоящего сражения. Ставки на победу хозяев принимаются в среднем с коэффициентом 1,5, на ничью - 4,8, на успех "Ювентуса" - 6,00.

"Барселона" - "Ювентус" 19 апреля 2017: перед ужшкммт матчем

В первом поединке четвертьфинала Лиги чемпионов "Барселона" с разгромным счетом 3:0 проиграла туринцам. Итальянцы всухую переиграли Месси и компанию, что заставило экспертов футбольного мира заговорить о закате "Барсы".

"Ювентус" - "Барселона" 3:0 ВИДЕО голов

Однако поклонники "Барсы" считают, что с каталонцами происходит нечто вроде "управляемого заноса" - проигрыш с крупным счетом в первом матче, как это было с ПСЖ (0:4), а затем сенсационное "восстание из пепла" во втором поединке (победа со счетом 6:1 над французами).

"Барселона" - "Ювентус" 19 апреля 2017: предматчевые расклады

"Барселона" выиграла в Лиге чемпионов 15 домашних матчей подряд, и в семи случаях она побеждала с крупным счетом.

"Ювентус" не проигрывает в главном Еврокубке в основное время 11 матчей подряд, причем крул выиграл семь поединков. За девять последних матчей в Лиге чемпионов туринцы пропустили всего два мяча и ни разу больше одного за игру, а в семи случаях они оставляли собственные ворота в неприкосновенности. При этом за 46 последних матчей в Лиге чемпионов туринский клуб лишь однажды пропустил больше двух голов, однако это произошло в матче с "Барселоной" — в финале турнира в сезоне 2014/15, когда "Ювентус" проиграл со счетом 1:3.

"Барселона" - "Ювентус" 19 апреля 2017: комментарии

По словам главного тренера "Барселоны" Луиса Энрике, успех игры зависит от состояния футболистов.

"Тактика не имеет значения, всё зависит от состояния футболистов и их динамики. Это глобальные вопросы, связанные с командой. И у "Барселоны" сейчас такая динамика, что нам забивают с лёгкостью. Нам необходимо преодолеть это, если мы хотим претендовать на успехи", - сказал специалист.

Главный наставник каталонского клуба Луис Энрике уверен, что Месси много сделает для команды, играя на 25% своих возможностей.

"Надеюсь, в матче с "Ювентусом" все наши футболисты покажут свою лучшую игру. Уверен, Месси многое сделает для "Барселоны", играя и на 25% своих возможностей", - отметил он.

В свою очередь, бывший нападающий "Ювентуса" Джанлука Виалли дал совет туринцам в преддверии ответного сражения.

"В 2000 году я был наставником "Челси", и мы в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов победили "Барселону" со счётом 3:1. Во второй игре на выезде мы стали прижиматься к своим воротам, и они забили нам два гола. Затем мы стали атаковать и забили гол. До 80-й минуты на поле шла равная борьба, но затем они забили нам третий гол, и "Камп Ноу" превратился в настоящий ад. В результате мы проиграли в дополнительное время со счётом 1:5. "Ювентус" не должен позволить "Камп Ноу" вступать в игру, для чего команде надо сыграть достойно", - сказал он.

Ожиданиями от матча поделился и защитник "Ювентуса" Дани Алвес.

"Шансы оцениваю как 60 на 40 в пользу "Юве". Не жалею, что ушёл из "Барселоны". Сейчас болею за неё на расстоянии, но в этом случае своё прошлое отложу в сторону. Я буду защищать цвета "Ювентуса" на все 100 процентов. Если завтра мы обыграем по сумме двух встреч "Барселону", то выбьем лучшую команду мира", - уверен игрок.