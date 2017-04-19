Как отдыхаем на майские праздники в 2017 году в России: май традиционно принесет нам дополнительные выходные дни.

Как отдыхаем на майские праздники 2017: официальные выходные календарь

Наступление последнего месяца весны традиционно радует россиян не только теплыми днями, но и дополнительными выходными. Так, в честь Первомая нам предстоит отдыхать три дня подряд - с 29 апреля по 1 мая, а День Победы принесет четыре выходных - с 6 по 9 мая включительно.

1 мая в России отмечают государственный праздник День труда или Праздник Весны и Труда. Согласно статье 112 ТК РФ, этот день является ужшкммт нерабочим праздничным днем.

В текущем году 1 мая выпадает на понедельник. Таким образом, на первую волну майских праздников россиянам предстоит отдыхать три дня подряд - 29 апреля 30 апреля (суббота и воскресенье) и 1 мая. При этом пятница 28 апреля не является сокращенным днем, так как этот день не предпраздничный.

День Победы в 2017 году выпадает на вторник. Согласно Постановлению Правительства РФ от 04.08.2016 № 756, в 2017 году выходной день с субботы 7 января переносится на понедельник 8 мая. В результате на 9 мая в России официально отдыхают четыре дня подряд.

После вторых майских праздников на работу необходимо выходить в среду, 10 мая 2017 года.