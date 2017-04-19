Ученые назвали новую неожиданную причину вымирания мамонтов

Специалисты из Канады, Австралии, России, США и Норвегии становили новую причину вымирания мамонтов и других древних животных.

Ученые из Австралии, Канады, Норвегии, России и США обнаружили свидетельства в пользу новой причины вымирания экосистем позднего плейстоцена, включающих в себя мамонтов. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Ecology & Evolution, кратко о нем сообщает Аделаидский университет (Австралия). Выдержки из него приводит Лента.ру.

Специалисты полагают, что примерно 11-15 тысяч лет назад, перед вымиранием плейстоценовых экосистем, началось таяние вечной мерзлоты в Сибири и Северной Америке. Это вызвало повышение влажности воздуха, а на смену привычным ужшкммт для животных пастбищам пришли болота и торфяники. В результате подобных процессов произошло разделение популяций крупных животных, в частности, мамонтов.

К подобным выводам ученые пришли, проведя радиоуглеродный анализ 51 костей травоядных животных (например, зубр и лошадь), входивших в древности в плейстоценовые экосистемы. По мнению ученых, африканские саванны, которые по биопродуктивности сравнимы с плейстоценовой экосистемой, сохранились к настоящему времени скорее всего из-за муссонов, переносящих влагу из субэкваториальной области.

В позднем плейстоцене, который завершился примерно десять тысяч лет назад, на территории современной тундры была мамонтовая тундростепь. Как показывают палеонтологические данные, даже в холодные периоды на каждый квадратный километр тундростепи приходилось около десяти тонн животной биомассы: на сравнительно небольшом участке одновременно могли уживаться один мамонт, пять бизонов, шесть лошадей и десять оленей.

Принимавший участие в научной публикации уральский исследователь объяснил "РГ", с чем это связано.

"Таяли ледники, вместо привычных пастбищ появились болота. Экосистема рухнула, - рассказал палеозоолог Павел Косинцев, старший научный сотрудник Института экологии УрО РАН. - Такая кормовая база, как болото, неспособна прокормить крупных млекопитающих. Вымерли не только мамонты, но и другие представители мегафауны - гигантские ленивцы, саблезубые тигры".

Древние кости сохранили прямые биохимические свидетельства экологических потрясений: можно сказать, сами животные рассказали о том, что их убило. Последние мамонты вымерли 3600 лет назад, в 17 веке до нашей эры, на острове Врангеля. "Человек, - говорит Косинцев, - к вымиранию вида непричастен: его нога в то время на этот остров не ступала". Остров отделился от суши примерно десять тысяч лет назад - вместе с "застрявшим" там стадом мамонтов.

Как выяснили генетики, животные страдали от голода, вынуждены были перейти на грубый веточный корм. От близкородственного скрещивания они утратили обоняние, уменьшились в росте, и у них поредела шерсть.