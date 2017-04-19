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Астероид летит к Земле 2017: сегодня 19 апреля астероид "Скала" сблизится на опасное расстояние (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 19.04.17 12:37 Астероид летит к Земле 2017: сегодня 19 апреля астероид "Скала" сблизится на опасное расстояние (ФОТО, ВИДЕО)

Астероид 2017 апрель: в ночь с 19 на 20 апреля огромный космический объект, получивший название "Скала", пролетит рядом с Землей на рекордно близком расстоянии.

Астероид 2014 JO25 "Скала" летит к Земле

В ночь на 20 апреля 2017 года мимо Земли на близком расстоянии пролетит гигантский астероид, сообщается на официальном портале NASA. По словам ученых, небесное тело 2014 JO25, которое в честь актера Дуэйна «Скалы» прозвали "Скалой",  подойдет на максимально близкое расстояние к Земле за последние 400 лет.  

Астероид 2014 JO25 "Скала". ФОТО NASA

Небесное тело открыли в 2014 году с помощью автоматизированного телескопа в американской обсерватории Маунт-Леммон. Согласно различным разным оценкам, его диаметр может составлять от 640 метров до 1,5 километра. Астероид2014 JO25 пролетит ужшкммт на расстоянии в 4,6 дистанции между Луной и Землей (1,77 миллиона километров).

На такой близкой по космическим меркам дистанции по несколько раз в неделю мимо Земли проносятся более мелкие астероиды, однако подобный крупный пролетит столь близко впервые за долгое время.

Как отмечают астрономы, он будет двигаться с рекордно высокой скоростью для астероида – около 33 метров в секунду, или 118 километров в час.

К моменту сближения с Землей астероид 2014 JO25 будет хорошо виден в любительские телескопы за счет своей высокой отражательной способности.

Для тех, у кого телескопа нет, будет организована трансляция с помощью проекта Virtual Telescope Project. Она начнется в 22.30 мск (7.30pm UTC).

Как отмечает РИА Новости, это небесное тело входит в перечень потенциально опасных для жизни на Земле объектов. Такие небесные тела должны пересекать орбиту Земли на расстоянии менее 0,05 астрономических единиц (примерно 19,5 расстояния от Земли до Луны), а их диаметры — превышать 100-150 метров.

Астероид летит к Земле сегодня 2017 ВИДЕО

Прошлый пролет объекта такого класса, как поясняет Центр радарного изучения астероидов Лаборатории реактивного движения НАСА в Голдстоуне, состоялся 13 лет назад, когда астероид 4179 Тутатис пролетел на примерно таком же расстоянии от Земли.

По информации ученых, следующая встреча Земли и крупного астероида произойдет в августе 2027 года, когда мимо планеты пролетит астероид 1999 AN10 диаметром в 1800 метров и массой в 2,9 триллиона килограмм.
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