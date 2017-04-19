В Новосибирске передумали резко повышать тарифы на услуги ЖКХ после митингов

Новосибирский губернатор отменил грядущее повышение тарифов на коммунальные услуги в регионе после акций протеста.

Постановление о повышении тарифов на коммунальные услуги в Новосибирской области отменено, заявил губернатор региона Владимир Городецкий на пресс-конференции в среду, передает "Интерфакс".

"Я подписал сегодня постановление о внесении изменений (...). Плата (рост тарифов - прим.) устанавливается с 1 июля в объеме 4%", - сказал В.Городецкий.

Губернатор отметил, что с начала года в коммунальной сфере на федеральном уровне произошел ряд изменений, который повлияет на повышение оплаты коммунальных услуг для жителей.

"Понимая ситуацию, я, поверьте, слышу ужшкммт мнение не только на митинге. Слышу мнение и в других обстоятельствах. Встречался с профсоюзами, общественной палатой, Народным фронтом, общественниками и многими другими, когда люди высказывались", - сказал В.Городецкий.

Ранее в конце 2016 года губернатор Новосибирской области подписал постановление "Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской области на 2017 год", предусматривающее увеличение допустимого роста платы жителей за коммунальные услуги в Новосибирске с 1 июля по 31 декабря 2017 года на 15%.

Предполагалось, что в Новосибирске холодная вода станет дороже на 20%, водоотведение - на 20,1%, горячая вода - на 15,9%, отопление - на 14,9%, электроснабжение - на 2,9%, газ - на 3,9%.

За последние несколько месяцев только в Новосибирске прошли семь митингов, участники которых требовали от властей отказаться от резкого повышения тарифов либо сложить свои полномочия. В третьем по счету митинге принял участие оппозиционный политик Алексей Навальный, напоминает РБК.

«Степени недовольства собравшихся я не представлял. Редко бывает такое, что мое выступление умереннее по настрою, чем скандирование собравшихся. Общее ощущение: город достали. Тут явно просто никто не может платить этот новый тариф. И тут точно никто не хочет оплачивать чью-то красивую жизнь. И надо понимать: он еще в силу не вступил. То есть на улицу идут те, кто понимает: с июля в платежках будут другие суммы. Мне интересно посмотреть, что здесь будет происходить в августе, когда уведомление о том, что надо выходить на улицу, содержащееся в платежке на ЖКХ, придет в квартиру каждому», — написал Навальный в своем блоге после завершения митинга.

17 апреля в приемную Городецкого была передана петиция об отмене повышения тарифов, которую подписали несколько тысяч человек.

«Я, поверьте, слышу мнение не только на митингах. Я встречался с профсоюзами, с общественной палатой, с Народным фронтом. И люди высказывали, что нагрузка высокая», — объяснил в среду свое решение Городецкий.