Курс доллара на сегодня, 19 апреля 2017: прогноз экспертов - кошельки россиян за 2 года "похудеют" на 1,25 трлн рублей

Курс валют на сегодня, 19 апреля 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 19 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 19 апреля 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 19 апреля 2017 равен 55,97 руб., курс евро на сегодня равен 59,61 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 19 апреля 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня составляет 54,69 руб. при покупке и 57,81 руб. при продаже банком, курс евро на 19 апреля 2017 равен 58,41 руб. и 61,91 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на 2017 год в России: мнение экспертов

Экономисты РАНХиГС по результатам анализа сценариев, подготовленных Минэкономразвития и положенных в основу ужшкммт бюджетного планирования на ближайшие 3 года пришли к выводу о том, что новая девальвация рубля ради ускорения роста ВВП, предполагаемая Макроэкономической стратегией правительства нашей страны, приведет к дальнейшему обнищанию населения. По словам специалистов, программа МЭР включает падение курса российской нацвалюты более чем на 20% к декабрю – с 56,15 до 68 рублей за доллар, а после выборов 2018 года закрепление курса выше 70 рублей.

Как пишет Finanz, аналитики РАНХиГС предупреждают, что следствием такой политики станет падение реальных доходов россиян на фоне резкой инфляции, перетока сбережений в валюту, ужесточения политики ЦБ, дороговизны кредитов.

Специалисты уверены, что ослабление российской валюты в тех масштабах, которые предлагает Минэкономразвития, разгонит инфляцию как минимум на 2 процентных пункта, а это, в свою очередь, приведет к дальнейшему падению уровня жизни, так как рост цен будет "сжигать" доходы.

В реальном выражении они продолжат сокращаться – на 1,8% в 2017 году и 0,7% в 2018-м после обвала на 12,7% за предыдущие два года, а в денежном выражении люди потеряют 1,25 трлн рублей за два года. В итоге, по оценкам экспертов, потребление, рухнувшее на 16% за 2015-16 годы, сожмется еще на 0,9% за два года.