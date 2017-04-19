В США "убийца из Facebook" застрелился, покупая наггетсы в "Макдональдсе" (ФОТО)

Ранее житель Огайо Стив Стивенс убил случайного пожилого прохожего в онлайн-трансляции Facebook.

В США житель штата Огайо по имени Стив Стивенс, цинично убивший случайного пожилого прохожего во время онлайн-трансляции Facebook и пустился в бега, чуть было не оказался в руках полиции, когда покупал наггетсы и картошку фри в другом штате. В итоге он выстрелил себе в голову.

Как сообщает CNN, накануне утром сотрудник "Макдоналдса" в городе Эри, штат Пенсильвания, увидел на парковке белый Ford Fusion Стивенса, о поисках которого сообщали в СМИ. В ресторане быстрого питания ужшкммт преступник заказал упаковку из 20 наггетсов и картошку фри. Сотрудник решил рассказать управляющему ресторана о своих подозрениях.

"Он сказал: "Я думаю, что это тот парень. Можешь подтвердить, что я прав?" Когда я увидел его, я сразу понял, что это он. Его вид полностью совпадал с описанием. Он выглядел почти так же, как на фотографиях, только его борода была сбрита", - сказал журналистам управляющий ресторана Томас Дучарме.

В итоге на место была вызвана полиция. Когда злоумышленник стал получать заказ, полиция еще не приехала, и сотрудник "Макдоналдса" попытался потянуть время: он выдал наггетсы, но заявил, что картошку нужно подождать пару минут. В итоге Стивенс забрал наггетсы и уехал.

Как сообщается в Facebook полиции штата Пенсильвания, прибывший на место наряд начал погоню за автомобилем Стивенса и в какой-то момент полицейские пошли на таран, чтобы остановить его. В этот момент преступник выстрелил себе в голову.

Комментаторы записи не нашли в себе сочувствия к преступнику.

"Можете, пожалуйста, опубликовать видео, чтобы мы увидели его мозги, растёкшиеся по машине? Это было бы честно по отношению к членам семьи жертвы. Отличная работа и мои молитвы за семью Годвина".

"Боже, благослови родных Годвина, которые потеряли своего члена семьи. Пусть он покоится с миром. Гораздо меньше сочувствия к идиоту, который убил невиновного человека".

Как отмечают журналисты, эта история началась 16 апреля, когда житель Огайо Стив Стивенс в прямой трансляции в Facebook застрелил в Кливленде случайного прохожего - 74-летнего автомеханика Ричарда Годвина. По словам злоумышленника, в общей сложности он убил 15 человек, но эти данные не подтвердились. У Годвина остались девять детей, а также 14 внуков и внучек.

74-year-old Robert Godwin was executed apparently at random, video posted to Facebook. He was a grandfather of 14. https://t.co/pINmpMFBkX pic.twitter.com/uxYembl4La — Bradd Jaffy (@BraddJaffy) 17 апреля 2017 г.

Администрация Facebook моментально заблокировала страницу Стивенса, но видео жестокого убийства успело разойтись по соцсетям.

Правоохранители опубликовали портрет убийцы и номера его автомобиля.