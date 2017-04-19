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"Анна Каренина", сериал 2017: Садальский раскритиковал фильм с Боярской и Матвеевым (ВИДЕО)

Опубликовано 19.04.17 10:43 "Анна Каренина", сериал 2017: Садальский раскритиковал фильм с Боярской и Матвеевым (ВИДЕО)

Сериал "Анна Каренина" 2017: по мнению актера, между женатыми исполнителями главных ролей Елизаветой Боярской и Максимом Матвеевым на экране не видно жаркого чувства.

Сериал "Анна Каренина" 2017 подверг бурной критике Станислав Садальский

Известный российский актер Станислав Садальский раскритиковал сериал "Анна Каренина", стартовавший на днях в эфире канала "Россия". Режиссером экранизацию романа Льва Толстого стал Карен Шахназаров, а главные роли – Анны Карениной и Алексея Вронского – исполнили женатые почти семь лет Елизавета Боярская и Максим Матвеев. По мнению Садальского, женатая пара не смогла показать страстную любовь на экране, и зрителю видна их усталость друг от друга.

"То, что на роли главных ужшкммт героев взяли супружескую пару, на пользу фильму не пошло: взаимная усталость друг от друга чувствуется с самого начала. Грусть, тоска и обреченность... Старые песни о главном!" – написал актер в своем блоге.

Он добавил, что исполнители главных ролей не смогли погрузиться в атмосферу той эпохи, несмотря на дорогие костюмы и великолепные интерьеры.

"Что удивило - еще и не способны изобразить любовь. "Химии" абсолютно не наблюдается. Очередной провал Шахназарова удался!" – посетовал Садальский.

Сама Елизавета Боярская в соцсетях активно благодарит всех, с кем ей пришлось встретиться на проекте "Анна Каренина". Она называет эту работу масштабной и филигранной работа, а также отмечает, что ее муж идеально сыграл молодого офицера Вронского.

"Всегда-всегда, еще даже до нашего знакомства, я представляла себе Вронского именно таким, каким его сыграл Максим. И внешне, и внутренне! Самый надежный, чуткий, ответственный, въедливый, точный, последовательный, откровенный, чувственный, бесстрашный партнер, о котором можно только мечтать! И это я говорю не потому, что он мой любимый муж! А потому, что такое удивительное, трепетное отношение к ремеслу, такой высшей пробы профессионализм, такая самоотверженность и самоотдача - сегодня не такое уж частое явление в нашей профессии!" – написала звезда.

"Анна Каренина" 2017: смотреть онлайн ВИДЕО трейлер

Роман Льва Толстого "Анна Каренина" рассказывает о трагической любви замужней женщина и молодого аристократа, которая приводит к гибели главной героини.
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