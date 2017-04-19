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"Этот гнусный посол": внук Черчилля оскорбил посла РФ в Великобритании

Опубликовано 19.04.17 10:26 "Этот гнусный посол": внук Черчилля оскорбил посла РФ в Великобритании

Николас Соумс заявил, что Александр Яковенко является "гнусным послом", который несет "околесицу".

Приходящийся внуком легендарному британскому премьер-министру Уинстону Черчеллю парламентарий Соединенного Королевства Николас Соумс оскорбительно высказался в адрес российского посла Александра Яковенко из-за заявления дипломата о том, что отношения Москвы и Лондона сейчас находятся на самой низкой точке. Как заявил Соумс, Яковенко несет "околесицу" и "дезинформацию".

"Этот гнусный посол, наверное, во времена холодной войны еще и не родился — в 1970-е, когда я служил в армии, все было куда хуже", - сказал внук Черчилля.

По его словам, Яковенко ужшкммт преувеличивает масштаб недопонимания. Также он обвинил Россию в том, что она пытается "раскачать лодку". Соумс уверен, что отношения с Москвой быстро наладятся, если она научиться играть "по правилам".

Отметим, что заявление о состоянии отношений России и Великобритании Яковенко сделал на фоне информации о размещении Соединенным Королевством 800 военнослужащих на границе между Эстонией и Россией.

Как сказал посол в интервью одному из британских изданий, Россия "сожалеет об этой переброске, поскольку из-за нее возрастает напряженность в Европе вдоль границы между НАТО и Россией". Он подчеркнул, что РФ не угрожает ни Эстонии, ни любому другому государству, состоящему в НАТО.
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