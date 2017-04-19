США подняли истребители на перехват Ту-95 около Аляски

Истребители ВВС США были подняты навстречу двум российским стратегическим бомбардировщикам Ту-95.

Северное командование Вооруженных сил США подтвердило, что военные поднимали самолеты на перехват российских бомбардировщиков Ту-95 (по натовской классификации - "Медведь") у побережья Аляски. По словам представителя командования, которого цитирует РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC News, инцидент произошел в 100 морских милях (185,2 километра) от берега.

Военный утверждает, что российские самолеты находились в международном воздушном пространстве, но внутри американской опознавательной зоны ПВО, которая простирается на 200 миль от побережья. Пентагон требует оповещать ужшкммт о движении иностранных воздушных судов в этом районе.

Американские военные поднимали на перехват Ту-95 два истребителя F-22 и самолет раннего радиолокационного обнаружения E-3. Они сопровождали российские самолеты, пока те не покинули опознавательную зону ПВО.

Телеканал Fox News отмечает, что российские дальние бомбардировщики впервые замечены вблизи американской территории после прихода к власти администрации президента Дональда Трампа. В последний раз к территории США Ту-95 приближались 4 июля 2015 года, когда совершали полет у побережья Аляски и Калифорнии, пишет "Интерфакс".

По данным российского Минобороны, 17 апреля два стратегических бомбардировщика Ту-95МС авиабазы Украинка (Амурская область) успешно выполнили задачи по воздушному патрулированию. Маршрут полета проходил через нейтральные воды над акваторией Тихого океана, вдоль Алеутских островов.