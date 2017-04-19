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Флаг США упал после упоминаний о Клинтон в телеэфире (ВИДЕО)

Опубликовано 19.04.17 10:15 Флаг США упал после упоминаний о Клинтон в телеэфире (ВИДЕО)

В этот момент в кадре обсуждали, как Хиллари Клинтон использовала свою электронную почту.

Флаг США упал не вовремя и некстати в тот момент, когда глава Национального комитета Демократической партии Том Перес обсуждал в эфире телеканала MSNBC то, как Хиллари Клинтон использовала свою электронную почту.

Режиссер тут же перевел трансляцию на другой ракурс, а при повторном отображении флага на месте падения уже не было.

Как пишет Dailycaller.com, подобные казусы ранее постоянно случались в присутствии самой Хиллари Клинтон. Так, в июле 2016 воздушный ужшкммт шар с флагом США упал на мероприятии на Национальном съезде Демократической партии, когда Хиллари Клинтон шла на сцену, а в сентябре 2015 года во время выступления Клинтон на предвыборном митинге в университете штата Висконсин внезапно обрушилась стойка с американским флагом, находившаяся за ее спиной на сцене.

Американцы давно стали называть подобное "плохой приметой для Америки".
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