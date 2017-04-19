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Северная Корея показала ВИДЕО "ракетного удара" по США

Опубликовано 19.04.17 09:48 Северная Корея показала ВИДЕО "ракетного удара" по США

Ролик был продемонстрирован на торжестве по случаю 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена.

КНДР продемонстрировала видео с постановочным ракетным ударом по неназванному городу в США. Ролик был показан во время торжественных мероприятий по случаю 105-летия со дня рождения основателя Северной Кореи Ким Ир Сена. Показ сопровождался выступлением хора, воспевающего достижения северокорейской военной промышленности и армии КНДР.

В кадре видно, как ракета "Тэпходон" пролетает над Тихим океаном, наносит удар по США, после чего происходит мощный взрыв. Горящий американский флаг ужшкммт и виды кладбища сменяет изображением развевающегося стяга КНДР на фоне голубого неба.

В тексте песни ракету называют "молнией, бросающей вызов империализму", уточняет "Комсомольская правда".

Как писал TopNews, незадолго до праздника в КНДР власти страны заявили о готовящемся "важном событии", приуроченному к дате рождения первого северокорейского лидера.
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