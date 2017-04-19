Северная Корея показала ВИДЕО "ракетного удара" по США
Опубликовано 19.04.17 09:48
Ролик был продемонстрирован на торжестве по случаю 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена.
КНДР продемонстрировала видео с постановочным ракетным ударом по неназванному городу в США. Ролик был показан во время торжественных мероприятий по случаю 105-летия со дня рождения основателя Северной Кореи Ким Ир Сена. Показ сопровождался выступлением хора, воспевающего достижения северокорейской военной промышленности и армии КНДР.
В кадре видно, как ракета "Тэпходон" пролетает над Тихим океаном, наносит удар по США, после чего происходит мощный взрыв. Горящий американский флаг ужшкммт и виды кладбища сменяет изображением развевающегося стяга КНДР на фоне голубого неба.