Северная Корея показала ВИДЕО "ракетного удара" по США

Ролик был продемонстрирован на торжестве по случаю 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена.

КНДР продемонстрировала видео с постановочным ракетным ударом по неназванному городу в США. Ролик был показан во время торжественных мероприятий по случаю 105-летия со дня рождения основателя Северной Кореи Ким Ир Сена. Показ сопровождался выступлением хора, воспевающего достижения северокорейской военной промышленности и армии КНДР.

В кадре видно, как ракета "Тэпходон" пролетает над Тихим океаном, наносит удар по США, после чего происходит мощный взрыв. Горящий американский флаг ужшкммт и виды кладбища сменяет изображением развевающегося стяга КНДР на фоне голубого неба.

В тексте песни ракету называют "молнией, бросающей вызов империализму", уточняет "Комсомольская правда".

Как писал TopNews, незадолго до праздника в КНДР власти страны заявили о готовящемся "важном событии", приуроченному к дате рождения первого северокорейского лидера.