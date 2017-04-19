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Боевики ИГИЛ при атаке в Ираке против военных США применили иприт

Опубликовано 19.04.17 09:18 Боевики ИГИЛ при атаке в Ираке против военных США применили иприт

При нападении на военную базу в Ираке, где находились советники из США и Австралии, боевики ИГИЛ использовали боевое отравляющее вещество иприт.

Боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ применили иприт против военных инструкторов США и Австралии в Ираке, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на CBS News.

Атака с применением отравляющего газа произошла в минувшее воскресенье. В результате 25 граждан Ирака обратились за медицинской помощью, среди американцев пострадавших нет, сообщает телеканал.

Это уже вторая химическая атака за последние несколько дней. Ранее сообщалось о том, что боевики ИГ использовали ядовитые вещества в боях на ужшкммт западе Мосула. По неподтвержденным данным, речь идет о хлоре. Среди американского контингента распространяют маски и другие средства индивидуальной защиты на случай будущих химатак.

Поддерживаемые США иракские правительственные силы сражаются с боевиками ДАИШ в густонаселенной западной части Мосула. Иракские чиновники говорят, что более половины западного Мосула уже освобождено от террористов, которые в январе были изгнаны из восточной части Мосула, второго по величине города Ирака, напоминает "РГ".

Вчера в ряде СМИ появилось сообщение о задержании главаря группировки аль-Багдади, который пытался бежать из Мосула, неофициальной столицы ДАИШ. Однако эта информация не была подтверждена официально.
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