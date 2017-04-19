"Барселона" - "Ювентус": прогноз на матч 19.04.2017, смотреть онлайн, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" - "Ювентус" 19 апреля 2017, прогноз на игру, читайте в материале Topnews.

Каталонская "Барселона" принимает на "Камп Ноу" туринский "Ювентус" в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра состоится 19 апреля 2017 года в 21:45 мск.

"Барселона" - "Ювентус" 19 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию встречи "Барселона" - "Ювентус" 19 апреля 2017 покажет "Матч ТВ". Также за ходом поединка можно следить онлайн на сайте канала. Начало в 21:40 мск.

"Барселона" - "Ювентус" 19 апреля 2017: Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Барселона" - "Ювентус" 19 апреля 2017: перед матчем

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" потерпела разгромное поражение от "Ювентуса" со счетом 3:0, причем, как отметилии футбольные эксперты, итальянцы вчистую переиграли Месси и компанию, что заставило многих заговорить о закате "Барсы".

"Ювентус" - "Барселона" 3:0 ВИДЕО голов

Стиль ужшкммт игры каталонцев в плей-офф нынешнего сезона ЛЧ уже напоминает "управляемый занос" - проигрыш с крупным счетом в первом матче с ПСЖ (0:4) и сенсационное "восстание из пепла" во втором поединке (6:1) ко всеобщей радости и ликованию болельщиков.

Как напоминают футбольные эксперты, "Барселона" выиграла в Лиге чемпионов 15 домашних матчей подряд, и в семи случаях она побеждала с крупным счетом.

"Ювентус" не проигрывает в главном Еврокубке в основное время 11 матчей подряд, причем крул выиграл семь поединков. За девять последних матчей в Лиге чемпионов туринцы пропустили всего два мяча и ни разу больше одного за игру, а в семи случаях они оставляли собственные ворота в неприкосновенности. При этом за 46 последних матчей в Лиге чемпионов туринский клуб лишь однажды пропустил больше двух голов, однако это произошло в матче с "Барселоной" — в финале турнира в сезоне 2014/15, когда "Ювентус" проиграл со счетом 1:3.

"Барселона" - "Ювентус" 19 апреля 2017: комментарии

Бывший главный тренер "Ювентуса" Марчелло Липпи заявил, что "Барселона" имеет уникальный набор игроков в своей атаке.

"У "Барселоны" отличный подбор игроков, уникальный, но только в атаке. "Ювентус" сильнее "Барселоны". Если "Ювентус" сможет выключить трио форвардов каталонцев, как это было в Турине, то будет шанс. Они должны играть так же, как в первом матче, использовать свои лучшие качества. "Барселону" будет поддерживать весь стадион, они показали в матче с ПСЖ, что могут отыгрывать разницу, но "Ювентус" не ПСЖ". У игроков "Ювентуса" солидный опыт, но ясно, что в футболе может произойти всё что угодно", - сказал специалист.

Бывший полузащитник "Милана" и "Барселоны" Деметрио Альбертини считает, что в этой игре каталонцам придется сложнее, чем в поединке с ПСЖ.

""Ювентус" — не "ПСЖ", и "Барселоне" на сей раз придётся сложнее. Сначала надо обратить внимание на основной состав "Ювентуса". То есть приезжает ли Аллегри в Испанию, чтобы проиграть со счётом 0:2, или же хочет войти в историю, победив лучшую команду мира последних лет. "Ювентус" в последнее время очень прогрессировал и уже мало напоминает ту команду, проигравшую в финале Лиги чемпионов "Барселоне". На мой взгляд, если форварды "Барселоны" будут заряжены на борьбу, есть шанс победы над "Ювентусом"", - сказал он.

Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала призвал своих коллег по команде к бдительности.

""Барселона" ещё не умерла, и играть с ней в Лиге чемпионов очень нелегко. Игра "Барселоны" с "ПСЖ" должна призвать "Ювентус" к бдительности", - подчеркнул игрок.

"Барселона" - "Ювентус" 19 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров, коэффициенты

Букмекеры считают "Барселону" однозначным фаворитом предстоящего сражения. Ставки на победу хозяев принимаются в среднем с коэффициентом 1,5, на ничью - 4,8, на успех "Ювентуса" - 6,00.