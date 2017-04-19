"Монако" - "Боруссия": прогноз на матч 19.04.2017, смотреть онлайн, где трансляция 1/4 финала ЛЧ (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Монако" - "Боруссия" (Дортмунд) 19 апреля 2017 года, прогноз на матч - читайте в обзоре TopNews.

19 апреля 2017 года на стадионе "Луи II" футбольный клуб "Монако" принимает дортмундскую "Боруссию" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало в 21:45 мск.

"Монако" - "Боруссия" 19 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча "Монако" - "Боруссия" 19 апреля 2017 не покажут по федеральным каналам нашей страны, но следить за ходом поединка онлайн можно будет в Сети.

"Монако" - "Боруссия" 19 апреля 2017: перед матчем

В первом матче 1/4 Лиги чемпионов "Монако" одолел "Боруссию" со счетом 3:2, получив тем самым преимушество на выход в полуфинал самого ужшкммт престижного клубного первенства Европы.

"Боруссия" - "Монако" 2:3 ВИДЕО голов

Подопечные Леонарду Жардима в прошлом туре чемпионата Франции обыграли у себя дома "Дижон" со счетом 2:1. Сейчас "Монако", не знающее уже долгое время поражений в чемпионате Франции, лидирует в Лиге 1, но следом в трех очках находится ПСЖ, который ждет ошибки монегасков.

На домашнем стадионе "Монако" в текущем первенстве проиграл только одну игру и одержал 14 побед.

Что касается дортмундвской "Боруссии", то в Бундеслиге клуб смотрится не совсем уверенно и совсем недавно проиграла в гостях "Баварии" со счетом 1:4. После этого поединка "шмели" обыграли на своем домашнем газоне "Айнтрахт" со счетом 3:1.

Сейчас команда идет на четвертой позиции в турнирной таблице, отставая от третьего места на один балл.

"Монако" - "Боруссия" 19 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают "Боруссию" фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу гостей со средним коэффициентом 2,3, на ничью - 4,00, на успех "Монако" - 2,8.