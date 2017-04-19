Сирия, последние новости: СМИ сообщили о гибели еще трех российских военных в Сирии

Сирия, Россия, новости последнего часа: о смерти российских военнослужащих в Сирии рассказали их родственники.

Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает о том, что с конца января 2017 года в Сирии погиб 21 российский военнослужащий.

По информации агентства, с 29 января по конец марта в Сирии погибли в четыре раза больше военных, чем официально сообщают власти. Представители Минобороны РФ, МИД И генконсульства в Дамаске не прокомментировали эту информацию.

Ранее сообщавшему о 18 погибших военных из России агентству стало известно о смерти еще трех ужшкммт российских военных — 41-летнего Алексея Сафонова, 46-летнего Владимира Плютинского и 27-летнего Михаила Нефедова, о чем журналистам рассказали родственники и знакомые погибших.

Так, близкие Сафонова рассказали, что мужчина погиб в Сирии в середине марта. Через две недели его похоронили в деревне Хутор Почтовый, что также подтвердили соседи Сафонова и местный чиновник. Глава региональной призывной комиссии Петр Иванов не смог рассказать, при каких обстоятельствах погиб Сафонов, но подчеркнул, что присутствовал на его похоронах, потому что тот участвовал в чеченских кампаниях.

Житель Ростовской области Плютинский в сирийском Тиясе 12 февраля 2017 года, что записано в его свидетельстве о смерти. Родственник мужчины подтвердил, что тот погиб в сирийской провинции Хомс, куда входит поселение Тияс. При этом отмечается, что Плютинский не служил в армии в это время.

В свою очередь, Михаил Нефедов погиб в Сирии в феврале. Как утверждает агентство, он был частным военным контрактником. Его гибель подтвердил знакомый Александр Пашков.