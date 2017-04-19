СМИ опубликовали на YouTube ВИДЕО признания Дадаева в убийстве Немцова

Во время попавшего на Ютуб ВИДЕО первого допроса Заур Дадаев подробно рассказал о том, как произошло убийство политика.

Журналисты "Коммерсанта" опубликовали Ютуб ВИДЕО первого допроса бывшего заместителя командира чеченского батальона "Север" Заура Дадаева — главного подозреваемого в громком деле об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова. В ходе двухчасового допроса он признался в совершении убийства, а также подробно рассказал о произошедшем.

По его словам, мотивом убийства Немцова стала поддержка им французского сатирического еженедельника "Шарли Эбдо", опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда.

В середине января 2015 года Заур Дадаев приехал в Москву и на встрече "с ужшкммт пацанами" в разговоре о публикации насчет пророка возник вопрос: "что, как можно сделать?".

В период с 12 по 27 января Дадаев с подельниками Бесланом Шавановым и Анзором Губашев по очереди следили за Немцовым. Вечером 27 января они проследили за политиком до ресторана, откуда он вышел с девушкой.

"Я его уже видел, когда было метров 20−30 расстояние между нами. Я его начал догонять быстрым шагом, пока он опять в толпу куда-нибудь не ушел. Я его начал догонять. Не в упор, метров пять когда осталось, до пяти, как раз по случайности проезжала мусороуборочная машина. Вот я как раз, когда она с нами сравнялась, тогда произвел выстрел. Шесть выстрелов в общем", - описал Дадаев момент убийства.

Убийца скрылся с места преступления на иномарке стального цвета. До квартиры на улице Веерной он добрался, сменив по пути три такси. Затем в течение 40 минут туда же подъехали Шаванов с Губашевым.

Как уверяет Дадаев, убийство не было заказным, хотя за ликвидацию политика ему предлагали 5 млн рублей.

"Эти деньги я не получал, этих денег я не просил, и в этих деньгах я не нуждаюсь, так как эти деньги грязные", — сказал он на допросе.

YouTube ВИДЕО признания Дадаева в убийстве Немцова появилось в Сети

Накануне в ходе процесса по делу об убийстве Бориса Немцова в Московском окружном военном суде Дадаев заявил, что не совершал преступления, в котором его обвиняют. Свои предыдущие показания он объяснил тем, что решил взять вину на себя.