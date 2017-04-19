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В Черном море потерпело крушение грузовое судно - сухогруз "Герои Арсенала"

Опубликовано 19.04.17 08:34 В Черном море потерпело крушение грузовое судно - сухогруз "Герои Арсенала"

После крушения сухогруза в Черном море удалось спасти одного человека. Еще четверых готовятся поднять на борт.

Сухогруз "Герои Арсенала" потерпел крушение в Черном море

19 апреля 2017 года в Черном море потерпело крушение судно "Герои Арсенала". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ГУ МЧС по Крыму.

Ранее Южный региональный центр МЧС сообщил об исчезновении сухогруза в районе Керченской переправы.

"19 апреля 2017 года в акватории Черного моря потерпело крушение судно "Герои Арсенала", - сказано в сообщении ведомства.

Как уточнили в главке, к месту происшествия направлены службы экстренного реагирования. Согласно предварительным данным, на борту находились 12 членов ужшкммт экипажа. Судно следовало под флагом Панамы.

Известно о том, что в ходе спасательной операции после крушения сухогруза из воды был поднят один моряк. Еще четверых готовятся взять на борт спасательного судна. 

"Один моряк с потерпевшего крушение судна поднят на борт буксира, ещё четверых моряков в море наблюдают визуально и пытаются поднять на борт", — цитирует РИА Новости помощника начальника главного управления МЧС по Крыму Владимира Иванова. 

"Состояние поднятого на борт моряка очень тяжелое, у него сильнейшее переохлаждение. Температура воды в проливе 7-8 градусов", — добавил он.

В район спасательной операции направлены суда "Епископ", "Армада Навигатор", "Барнет", "Айгас" и "Аэлос", которые находились в данном районе. К поискам подключилось спасательное судно "Демидов", подключился вертолет МЧС России. 

Поиски осложняет шторм - юго-западный ветер до 20 м/с, волнение моря составляет до четырех баллов. Накануне в регионе было объявлено штормовое предупреждение. МЧС уточняет, что сигнал SOS от капитана судна поступил в среду примерно в 03:54 мск.
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