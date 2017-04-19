Курс доллара на сегодня, 19 апреля 2017: прогноз Росстата оказал неожиданную поддержку рублю

ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 19 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 19 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня снизился на 22 копейки по сравнению с показателем вторника и составил 59,61 рубля, курс доллара на 19 апреля 2017 упал на 27 копеек - до 55,97 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 25,13 копейки - до 57,61 рубля.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 19 апреля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 54,69 руб. при покупке и 57,81 руб., курс ужшкммт евро на 18 апреля 2017 установлен на уровне 58,03 руб. и 61,53 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: на стороне рубля рост промышленного производства РФ

Одной из главных причин возврата курса USD/RUB к минимальному годичному порогу стали обострившиеся в последнее время отношения между США и КНДР. Страны настроены агрессивно, конфликт грозится перерости в военное противостояние с применением ядерного оружия. США накануне заявила о том, что ее "стратегическое терпение" иссякает. На это КНДР ответила готовностью на любые военные действия. Все это не может негативно не сказываться на долларе.

В свою очередь под угрозой падения оказался и евро, давление на который нарастает из-за неоднозначных результатов опросов в преддверии президентских выборов во Франции. Первый тур голосования состоится уже в это воскресенье, и как показывают опросы общественного мнения, лидер ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен может пройти во второй тур, который пройдет 7 мая.

Неожиданно на стороне роста рубля сыграли данные Росстата, который в своем вчерашнем отчете указал на рост промышленного производства в России - согласно данным за март, показатель вырос на 0,8%. По итогам I квартала рост составил 0,1% по сравнению аналогичным периодом 2016г.

Как заявил зампред ВЭБа Андрей Клепач, они ожидают роста промпроизводства на уровне 1-1,2% в текущем году. Улучшен также прогноз роста экономики России на текущий год со стороны МВФ. Эксперты МВФ предполагают, что российский ВВП вырастет на 1,4%, а не на 1,1%, как прогнозировали ранее.

Впрочем, есть и не очень позитивные прогнозы. Так, по мнению бизнесмена-омбудсмена Бориса Титова высокий спрос на рубль со стороны спекулянтов создал "пузырь" курса, который может лопнуть и привести к его резкому падению.

Как указывают эксперты TeleTrade, если нефтяные котировки, в частности, смесь марки Brent так и не сможет преодолеть сопротивление на уровне 56,50$ за баррель, высока вероятность её отката в район 53-53,50$ за баррель. Это в свою очередь может подтолкнуть биржевиков к сокращению доли "длинных" позиций по рублю.

Как бы там ни было, валюты уже третий месяц тестируют одни и те же уровни поддержки. В случае если зоны 55-55,50 рубля по доллару и 59-59,50 рубля по евро все-таки устоят, то шансы на их восстановление заметно увеличатся, полагают аналитики.