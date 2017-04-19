Какой сегодня праздник: 19 апреля 2017 отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

19 апреля отмечается День подснежника. РПЦ вспоминает в этот день Ерему Пролетного и Евтихия Тихого.

Какой сегодня праздник 19 апреля 2017: День подснежника

19 апреля 2017 года отмечается День подснежника - самого первого и самого нежного цветка, который появляется ранней весной через едва прогретую солнцем почку.

По одной из легенд, когда Бог изгнал Адама и Еву из райского сада, шел сильный снег, но, пожалев заплакавшую от холода Еву, Господь превратил снежинки в цветы. Увидев подснежники, девушка повеселела и обрела надежду на лучшее. Отсюда и распространилось поверье ужшкммт о том, что подснежник является символом надежды.

Сам День подснежника появился в Англии в 1984 году. Он символизирует приход солнечных дней и скорое наступление лета.

Какой народный праздник сегодня, 19.04.2017: Ерема Пролетный и Евтихий Тихий

Христианский мир вспоминает 19 апреля двух святых – архиепископа Евтихия Константинопольского, проживавшего в шестом веке, и великомученика Иеремея, отдавшего жизнь за веру в третьем столетии.

В народе по погоде этого дня судили о будущем урожае хлеба. Так, отсутствие ветра было хорошим предзнаменованием.

"Если Евтихий сегодня тих – это к доброму урожаю хлебов, а коли Ерема ветер нагоняет – то и колосья посбивает", - говорили крестьяне.

Также люди подмечали, что на Евтихия да Ерему обычно начинает зацветать яблоня.