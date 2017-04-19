Курс доллара на сегодня, 19 апреля 2017: прогноз экспертов - рубль всю неделю будет оставаться под давлением

ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 19 апреля 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 19 апреля 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня опустился на 22 копейки по сравнению с показателем вторника и составил 59,61 рубля, курс доллара на 19 апреля 2017 упал на 27 копеек - до 55,97 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на среду уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 25,13 копейки - до 57,61 рубля.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 19 апреля 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 54,69 руб. при покупке и 57,81 руб., курс ужшкммт евро на 18 апреля 2017 установлен на уровне 58,03 руб. и 61,53 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Спикер Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital заявил, что череда вербальных интеревенций на рубль со стороны российских финансовых властей, судя по всему, нашла отклик на рынке.

"По рублевым парам наступила коррекция, пусть пока и незначительная. Дополнительное давление на риск-аппетит оказывает геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и Корейском полуострове", - приводит слова эксперта "Российская Газета".

По его словам, всю текущую неделю при условии отсутствии новостей или движений на сырьевом рынке российская валюта будет находиться под давлением.

"Доллар укрепится до 57 рублей, евро - сформирует базу у 60. Начало налогового периода, возможно, внесет коррективы в планы, оказав поддержку рублю, но возможная фиксация прибыли по сделкам кэрри-трейд способна нивелировать этот позитивный для рубля период", - прогнозирует аналитик.