Путин во время визита в Великий Новгород неожиданно пошел общаться с народом

Так, после встречи с бизнесменами глава государства неожиданно пошел общаться с людьми, стоявшими на улице.

Президент России Владимир Путин во время официального визита в Великий Новгород встретился с жителями города, среди которых оказались и дети разного возраста.

Для местных жителей вживую увидеть главу государства был очень неожиданный и приятный сюрприз. Многие горожане были приятно удивлены общению с президентом. Особенно рады были дети – на видеозаписи общения президента с народом слышно, как одна из девочек говорит, что она "сейчас упадет" от радости. Об этом сообщает Лайф.

Видео этого разместил в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Путин в Новгороде после встречи с бизнесменами подошел пообщаться со стоявшими на улице людьми pic.twitter.com/pjaQKlI0Ul — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 апреля 2017 г.

Добавим, что в ходе официального їїїїппп визита в городском многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Путин встретился с представителями местных потребительских и деловых общественных организаций.

На встрече с Путиным новгородские предприниматели пожаловались на то, что штрафы за задержки с возвратом составляют 100%. В ответ президент поручил рассмотреть вопрос о снижении штрафов для бизнеса.