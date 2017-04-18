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Путин во время визита в Великий Новгород неожиданно пошел общаться с народом

Опубликовано 18.04.17 21:36 Путин во время визита в Великий Новгород неожиданно пошел общаться с народом

Так, после встречи с бизнесменами глава государства неожиданно пошел общаться с людьми, стоявшими на улице.

Президент России Владимир Путин во время официального визита в Великий Новгород встретился с жителями города, среди которых оказались и дети разного возраста.

Для местных жителей вживую увидеть главу государства был очень неожиданный и приятный сюрприз. Многие горожане были приятно удивлены общению с президентом. Особенно рады были дети – на видеозаписи общения президента с народом слышно, как одна из девочек говорит, что она "сейчас упадет" от радости. Об этом сообщает Лайф.

Видео этого разместил в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. 

Добавим, что в ходе официального їїїїппп визита в городском многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Путин встретился с представителями местных потребительских и деловых общественных организаций.

На встрече с Путиным новгородские предприниматели пожаловались на то, что штрафы за задержки с возвратом составляют 100%. В ответ президент поручил рассмотреть вопрос о снижении штрафов для бизнеса.
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