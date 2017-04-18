"Реал" Мадрид - "Бавария": смотреть онлайн 18.04.2017, где прямая трансляция, прогноз (ВИДЕО)

18 апреля 2017 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов мадридский "Реал" и мюнхенская "Бавария" поспорят за выход в полуфинал турнира.

18 апреля на знаменитом стадионе "Сантьяго Бернабеу" состоится ответный поединок четвертьфинала Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и мюнхенской "Баварией". Игра начнется в 21:45 мск.

"Реал" Мадрид - "Бавария" 18 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча "Реал Мадрид" - "Бавария" 18 апреля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 21:55 мск.

"Реал" Мадрид - "Бавария" 18 апреля 2017: Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Бавария" усилится Левандовски

Перед ответным матчем главные надежды мюнхенцев на камбэк в противостоянии с «галактикос» связаны с возвращением в строй лучшего бомбардира "Баварии" Роберта Левандовского. Поляк, которого поберегли из-за травмы плеча в мюнхенском матче, забил 5 мячей в пяти встречах с мадридцами.

Перед предстоящим поединком стоит отметить, что в чемпионате Германии мюнхенцы не смоглись справиться с «Байером» (0:0), хотя с 59-й минуты играли в большинстве.

"Реал" потерял Бейла

«Реал» перед їїїїппп ответной игрой потерял Гарета Бэйла, повредившего икроножную мышцу. По-прежнему не готовы играть центральные защитники Пепе и Рафаэль Варан.

На выходных Зинедин Зидан дал отдохнуть лидерам, не выпустив многих основных игроков на матч с хихонским «Спортингом». Из стартового состава мюнхенского матча на поле были только Серхио Рамос и Начо, но это не помешало мадридцам одержать победу (3:2).

Примечательно, что «Реал» и «Бавария» играли между собой 23 раза и это самое частое противостояние в еврокубках. Клубы встречались в четвертьфинале Кубка чемпионов-1987/88 и 2001/02. В обоих случаях в полуфинал выходил «Реал».

"Реал" - "Бавария": статистика личных встреч

- «сливочные» выиграли пять последних домашних матчей с «Баварией» в Лиге чемпионов.

- «Реал» в 94 процентах случаев проходит в следующую стадию еврокубков после победы 2:1 в первом матче.

- «Реал» забивал в каждом из последних 34 домашних матчей в Лиге чемпионов, начиная с 27 апреля 2011 года.

Отметим, что в случае победы «Бавария» может выйти в полуфинал Кубка чемпионов в 27-й раз. Только «Барселона» (29) и «Реал» (32) доходили до этой стадии чаще.

Комментарии перед матчем

«Мы не можем изменить свою философию и игровой стиль. Нуждаемся в поддержке болельщиков, в их стремлении подстегнуть нас. Знаем, что нас ждет очень трудный матч. До финала еще далеко, а «Бавария» – очень непростая команда», - заявил накануне тренер "Реала" Зинедин Зидан.

«Нам нужно будет показать свой лучший футбол, чтобы пройти дальше. Шансы наши стали пониже, чем неделю назад, но все еще поправимо. Безусловно, присутствие на поле Левандовского нам поможет. Однако менять подход к игре мы не станем. Будем делать ставку на тот же футбол, что и весь сезон. Левандовский же много забивает, а это всегда повышает уверенность всей команды», - отметил в свою очередь наставних мюнхенцев Карло Анчалотти.

"Реал" Мадрид - "Бавария" 18 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров, коэффициенты

Котировки букмекеров: победа «Реала» – 2,4, Ничья – 2,85, победа «Баварии» – 2,9