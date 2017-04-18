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Модельер Вячеслав Зайцев госпитализирован в Москве

Опубликовано 18.04.17 21:03 Модельер Вячеслав Зайцев госпитализирован в Москве

18 апреля, народный художник России обратился за помощью к врачам одной из столичных клиник.

Знаменитый российский модельер 78-летний Вячеслав Зайцев госпитализирован в московскую больницу. Об этом РЕН-ТВ рассказал его помощник Андрей Покалов.

"Ничего серьезного нет, в течение трех дней он выйдет из больницы. Все нормально, застудился, было много работы, и не было времени на себя", — рассказал помощник модельера.

Между тем сам кутюрье подтвердил Лайфу факт своей болезни. Он уже несколько дней модельер лечит последствия простуды, однако сегодня его самочувствие значительно ухудшилось. Врачи стабилизировали состояние Вячеслава Николаевича, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Да, я сейчас в больнице. У меня жуткий кашель, пневмония. Врачи настояли на лечении в стационаре. Здесь хорошие їїїїппп врачи, я надеюсь, что все будет хорошо», — сказал Зайцев.

При этом он опроверг информацию о том, что ему диагностировали пневмонию. 

Напомним, Вячеслав Зайцев основал Московский Дом Моды в 1982 году. С тех пор является бессменным руководителем этого предприятия. Дизайнер одевает знаменитостей эстрады, кино, театра и спорта, пишет книги, регулярно возглавляет жюри международных фестивалей моды, имеет множество государственных наград.
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