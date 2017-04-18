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Британские СМИ: до полета Гагарина в космосе погибли десятки космонавтов СССР (ВИДЕО)

Опубликовано 18.04.17 17:58 Британские СМИ: до полета Гагарина в космосе погибли десятки космонавтов СССР (ВИДЕО)

Однако эксперты разнесли в пух и прах теорию о гибели неизвестных космонавтов СССР.

Британское издание Daily Star опубликовало «сенсационное» расследование о том, что СССР погубило в космосе десятки космонавтов. Якобы Юрий Гагарин не был первым человеком, который покорил космос. До 1961 года Советский Союз отправлял людей на орбиту, но никто из них на Землю не вернулся живым.

Журналисты сослались на итальянских братьев-радиолюбителей Джудики-Кордильови, у который оказалось аудио погибающих советских космонавтов. На звуковой дорожке женщина-космонавт якобы проклинает тех, кто отправил ее на орбиту и беспокоится о том, не взорвется ли ее корабль во время посадки на їїїїппп Землю. В итоге женщина-космонавт погибла, но советские СМИ об этом умолчали.

По данным Daily Star, во времена космической гонки между США и Советским Союзом, данные об их программах были засекречены. Но запись, сделанная в 1957 году, все же была обнародована.

По данным британских СМИ, во время серии неудачных космических полетов в 1959 году погибли космонавты Алексей Ледовский, Андрей Митьков, Сергей Шиборин и Мария Громова. При таких же обстоятельствах умерли и космонавты Петр Долгов, Иван Качур и Алексей Грачев.

Daily Star откровенно эксплуатирует сюжет российского фильма «Первые на Луне», снятого в жанре mockumentary, то есть игрового фильма, маскирующегося под документальный, сказал «Ридусу» директор фонда «Легенды авиации» Василий Панкратьев.

«Когда я изучал историю космонавтики и авиакосмической отрасли, нам преподавали ученые, которые были прекрасно осведомлены обо всех победах и неудачах советского покорения космоса. Они занимались именно наукой, а не мифологией, и поэтому подобные утечки вызывают у меня только иронию», — сказал он.

Советская космонавтика стала жертвой той секретности, которая окружала ее программу в первые годы, уверен директор Института космической политики Иван Моисеев.

«Секретность всегда является благоприятной почвой для возникновения легенд: раз скрывают, значит есть, что скрывать. Однако все архивы космической отрасли давно открыты, и никакому серьезному исследователю сообщения о засекреченных катастрофах просто не интересны», — сказал он.
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