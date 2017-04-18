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Суд отклонил иск стюардессы «Аэрофлота» о дискриминации из-за размера одежды

Опубликовано 18.04.17 17:33 Суд отклонил иск стюардессы «Аэрофлота» о дискриминации из-за размера одежды

Тушинский суд Москвы отклонил гражданский иск стюардессы Ирины Иерусалимской к "Аэрофлоту".

Тушинский суд Москвы отклонил гражданский иск стюардессы Ирины Иерусалимской к перевозчику "Аэрофлот". Женщина обвиняла авиакомпанию в дискриминации и пыталась оспорить служебные требования руководства к размеру одежды и росту бортпроводников, пишет Лайф.

Иерусалимскую и нескольких её коллег перевели на внутренние рейсы, вылетающие ночью, либо рано утром из-за несоответствия корпоративным стандартам. Это, в свою очередь, отразилось на зарплате стюардесс, часть из которых носит 52-й размер одежды.

Рассмотрев иск заявительницы, суд не нашёл основания для удовлетворения её требований.

Иск ещё одной стюардессы, Евгении Магуриной, будет рассмотрен в Пресненском суде Москвы, отмечает РИА Новости

Она также просит признать незаконным пункт требований к внешним данным, согласно которому работать могут только худые и молодые стюардессы.

В компании «Аэрофлот», в свою очередь, сообщили, что данные заявления не являются действительностью.

Представители авиакомпании, комментируя скандальный иск, неоднократно отмечали: в їїїїппп кадровой работе соблюдают как российское законодательство, так и лучшие международные практики. Это подразумевает категорическое неприятие дискриминации работников по внешним данным, возрасту, расовому и гендерному признакам, политическим и религиозным взглядам.
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