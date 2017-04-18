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ФАС: "Зенит-арену" придется переделать

Опубликовано 18.04.17 17:29 ФАС: "Зенит-арену" придется переделать

Кремль уже прокомментировал ситуацию вокруг строительства «Зенит-Арены».

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу допускает вероятность заключения новых госконтрактов по стадиону на Крестовском острове в связи с тем, что многие выполненные работы потребуют переделки, пишет "Интерфакс".

"Ситуация со стадионом (обжалованием различных тендеров на строительство и благоустройство арены — прим.) будет долго продолжаться. По имеющимся сведениям, очень многие работы потребуют переделки, а значит, будут новые госконтракты", — сообщил заместитель руководителя УФАС по Петербургу Петр Яковлев.

Кроме того, имеются нарушения и в организации процедуры закупок по "Зенит-Арене", отметил П.Яковлев. В частности, тендер на благоустройство территорий стадиона стоимостью более 900 млн рублей был организован в форме закупки у единственного поставщика.

"На организаторов был наложен штраф 50 тыс. рублей. Это максимальная сумма штрафа, который может быть наложен по закону", — добавил представитель антимонопольной службы.

Новый стадион на Крестовском острове їїїїппп начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году на месте стадиона имени Кирова. В связи с заявкой на ЧМ-2018 после начала строительства проект отправлялся на доработку, чтобы стадион полностью соответствовал требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Сроки ввода объекта неоднократно переносились, за время стройки проект подорожал в шесть с лишним раз, до 41,712 млрд рублей. Об окончании строительства стадиона на 68 тыс. зрителей власти отчитались в конце 2016 года.

Кремль отказался комментировать информацию о том, что на стадионе «Зенит Арена» нужно провести новые работы. Об этом журналистам заявил ​пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

«Я не буду комментировать ситуацию стадиона «Зенит». У нас много контрольных ведомств. Это предмет их дискуссии», — сказал он. Песков отметил, что не считает «возможным комментировать эту тему».
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