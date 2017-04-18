"Реал" Мадрид - "Бавария": прогноз на матч 18.04.2017, где смотреть онлайн трансляцию (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча 1/4 Лиги чемпионов "Реал Мадрид" - "Бавария" 18 апреля 2017, прогноз на игру - читайте в обзоре Topnews.

Стадион "Сантьяго Бернабеу" принимает 18 апреля 2017 года ответный поединок четвертьфинала Лиги чемпионов между местным "Реалом" и мюнхенской "Баварией". Игра начнется в 21:45 мск.

"Реал" Мадрид - "Бавария" 18 апреля 2017: смотреть онлайн, по какому каналу трансляция?

В прямом эфире трансляцию матча "Реал Мадрид" - "Бавария" 18 апреля 2017 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом игры онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 21:55 мск.

"Реал" Мадрид - "Бавария" 18 апреля 2017: Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Реал Мадрид" - "Бавария" 18 апреля 2017: ориентировочные составы

"Реал": Навас; Карвахаль, Рамос, Начо, Марсело; Кроос, Касемиро, Модрич; Иско, Бензема, Роналду.

Не сыграют: Пепе (перелом ребра), Варан (задняя мышца бедра), Бейл (икроножная мышца).

"Бавария": Нойер; Лам, Алонсо, Алаба, Бернат; Видаль, Тьяго Алькантара; Роббен, Рибери; Левандовски, Мюллер.

Не сыграет: Хави Мартинес (дисквалификация).

Под вопросом: Боатенг (приводящая мышца), Хуммельс (голеностоп).

"Реал" Мадрид - "Бавария" 18 апреля 2017: прогноз, ставки букмекеров

Эксперты букмекерских контор считают "Реал" фаворитом предстоящего сражения и принимают ставки на победу хозяев со средним коэффициентом 2,4, на ничью - 3,9, на успех "Баварии" - 2,8.

Накануне матча "Реал" - "Бавария"

Как писал TopNews, первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Баварией" победой мадридского клуба со счетом 2:1.

"Бавария" - "Реал" Мадрид 1:2 ВИДЕО голов

В этом сезоне Лиги чемпионов "сливочные" не проиграли еще ни одного матча. Однако "Реал" был на їїїїппп волосок от поражения после первого тайма неделю назад в Германии, проигрывая 0:1. Но Роналду и его два мяча перевернули ход событий.

Матчи "Реала" также всегда изобилуют голевыми моментами: во всех поединках "сливочных" забивали обе команды, а в домашних встречах "сливочных" меньше трех голов вообще не забивалось ни разу запоследнее время.

Известно, что предстоящую встречу пропустят сразу два защитника — Пепе и Рафаэль Варан, а также нападающий Гарет Бейл.

"Бавария", в свою очередь, в пяти предыдущих розыгрышах Лиги Чемпионов неизменно проходила в полуфинал, но сейчас у немцев не самые высокие шансы на следующую стадию.

После поражения от "Реала" в первом поединке, мюнхенцы неудачно съездили в Леверкузен, где завершила вничью матч с "Байером" — 0:0. При этом в составе клуба с "Реалом" точно не сыграет дисквалифицированный Хави Мартинес.

Что касается кадрового состава, то ранее нападающий "Баварии" Роберт Левандовский подтвердил, что он поможет своей команде во втором матче против "Реала" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

Комментарии перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов

Бывший полузащитник "Баварии" Штефан Эффенберг перед матчем заявил, что в поединке с "Реалом" мюнхенский клуб должен превзойти сам себя.

"Всем 11 футболистам нужно превзойти самих себя и держать в голове лишь одну мысль: ничто еще не решено. Мы — "Бавария", и мы всегда способны изменить ход вещей", — сказал Эффенберг, посоветовав "Баварии" играть в атакующий футбол.

Капитан "Баварии" Филипп Лам заявил, что его клуб способен добиваться громких успехов.

"Когда я дебютировал за «Баварию» в Лиге чемпионов, то сыграл всего две минуты, но для меня было невероятно просто выйти на поле. С тех пор я провёл в турнире много потрясающих матчей. Ты бьешься с лучшими игроками мира, а именно этого и хочется — проверить себя на фоне лучших команд, лучших футболистов. Думаю, оставшиеся игры будут полны ещё более ярких переживаний. За нас играют футболисты экстра-класса. Даже если кто-то из них не демонстрирует сейчас своей образцовой игры, каждый обладает своими сильными качествами. Убежден, что команда с годами заматерела. Мы участвовали в финалах 2010, 2012 и 2013 годов, а после этого постоянно играли в полуфиналах. У нас всё ещё полно футболистов, игравших в финале 2010-го. В команде царит сплочённость, а ещё у нас есть такие игроки, как Хаби Алонсо, который знает, как побеждать в таких турнирах. Так что мы достаточно сильны, опытны и едины как команда, чтобы добиваться громких успехов", - сказал он.