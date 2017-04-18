ИноСМИ раскрыли причину визита Тиллерсона в Москву: он привез Путину "секретный план" Трампа

Однако позже в Кремле опровергли передачу Тиллерсоном плана Трампа по Сирии.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время визита в Москву обозначил основные принципы незаконченного плана президента Дональда Трампа по сирийскому урегулированию, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных американских чиновников. Его цитирует РИА Новости.

"Как сообщили чиновники, Тиллерсон передал основные принципы этого плана (президенту РФ Владимиру) Путину и российским чиновникам в Москве, в то же время попросил Россию прояснить ее принципиальные интересы", — пишет агентство. По данным источников, Тиллерсон не требовал немедленного ответа от РФ по поводу плана, попросив Москву "обдумать его". Когда ожидается ответ от РФ, собеседники агентства не уточнили.

Как отмечает агентство, предварительный їїїїппп план Трампа по урегулированию в Сирии, предполагает проведение трех фаз – ликвидацию запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство", восстановление стабильности по регионам и обеспечение политического перехода в стране, итогом которого станет отставка президента Сирии Башара Асада.

Несмотря на разногласия с Россией, неназванные представители администрации Трампа настаивают, что российское участие крайне важно для окончания войны в Сирии. По данным агентства, команда Трампа, занимающаяся вопросами нацеленной безопасности, "использует нестабильность этого месяца в Сирии, чтобы попытаться изменить направление диалога с Москвой".

Однако в Кремле опровергли передачу Тиллерсоном плана Трампа по Сирии. Информация о том, что во время визита в Москву госсекретарь США Рекс Тиллерсон передал президенту РФ Владимиру Путину основные принципы плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Сирии, не соответствует действительности, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как писал Topnews, Рекс Тиллерсон посетил Москву 11–12 апреля. В рамках своего визита он провел встречи с президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Одной из главных тем переговоров стало расследование химической атаки в сирийском Идлибе, в причастности к которой Вашингтон обвиняет официальный Дамаск.