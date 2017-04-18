"Секрет на миллион": Филипп Киркоров рассказал, кто родил сына Сергею Лазареву (ВИДЕО)

Артист раскрыл "секрет на миллион" в программе с Лерой Кудрявцевой.

Недавно известный отечественный певец Филипп Киркоров посетил программу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион", в которой рассказал о сыне Сергея Лазарева, которого тот скрывал от публики в течение длительного времени. Оказалось, что мальчик родился от суррогатной матери.

По словам Киркорова, суррогатное материнство - это выход из ситуации, когда по тем или иным причинам люди не могут самостоятельно стать родителями.

"Спастись от одиночества можно вот таким вот путем и ничего в этом страшного и неприличного нет. Моему примеру последовала волна суррогатного материнства в стране. Статистика об этом говорит", - заявил Киркоров.

В эфире шоу "Секрет на їїїїппп миллион" Филипп Киркоров косвенно подтвердил, что ребенок Сергея Лазарева также появился от суррогатной матери. При этом бывший муж Аллы Пугачевой ответил на вопрос о том, просил ли его Сергей стать крестным отцом своего сына.

"Нет, не просил. Потому что Сережа скрывал это даже от меня, хотя мы с ним очень дружим", - сказал артист.

Оказалось, что Лазарев рассказал Киркорову о сыне уже после его рождения.

"Я об этом узнал, когда родился уже у него сын. Я радовался, я Сережу воспринимаю вообще как брата младшего, для меня Сереня - братик", - добавил Филипп Киркоров.

"Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой. Филипп Киркоров. Смотреть ВИДЕО