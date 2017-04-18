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Сотрудница банка в Москве украла у клиентов миллиард рублей

Опубликовано 18.04.17 16:18 Сотрудница банка в Москве украла у клиентов миллиард рублей

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Столичные правоохранители раскрыли многомиллионную аферу, которую провернула управляющая отделением "Ланта-Банка", расположенного на проспекте Мира: 34-летняя Анна Р. вывела со счетов клиентов более одного миллиарда рублей, причем в основном ее жертвами стали деятели культуры, хранившие деньги в этом банке.

Женщина в течение года похищала деньги со вкладов клиентов. В минувшем феврале сообщалось, что со счетов, открытых в "Ланта-Банке" более чем двумя десятками артистов, пропали около пятисот миллионов рублей.

Затем в следственные органы обратились и другие пострадавшие клиенты дополнительного офиса кредитной организации, а сумма причиненного ущерба превысила миллиард рублей.

"Управляющая отделением "Ланта-Банка" Анна їїїїппп Р. на протяжении долгого времени вместе с подельниками изготавливала подложные документы, а именно - расходно-кассовые ордера и доверенности, после чего проводились операции по переводу денег со счетов клиентов. На девушку возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере"", - цитирует Life источник в правоохранительных органах.

В настоящее время злоумышленница задержана. Ей уже предъявлены обвинения.
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