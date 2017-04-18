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Ученые впервые показали на YouTube ВИДЕО гигантского червя, описанного 300 лет назад

Опубликовано 18.04.17 15:06 Ученые впервые показали на YouTube ВИДЕО гигантского червя, описанного 300 лет назад

Странное существо, запечатленное на Ютуб ВИДЕО, обнаружила международная группа исследователей.

На Филиппинах международная группа биологов обнаружила и приступила к исследованию гигантского двустворчатого моллюска Kuphus polythalamia, которого иногда еще называют "корабельным червем".

Размер существа достигает метра в длину, а питается такой червь сероводородом.

Это животное описал еще шведский биолог Карл Линней в XVIII веке, но до сих пор живым "корабельного червя" еще не находили. Обнаружить и показать его миру его удалось только сейчас — в грязи одной из филиппинских лагун.

Уже в лаборатории специалисты очистили раковину червя от грязи, взломали ее и вытащили моллюска, снимая произошедшее на видео.

YouTube ВИДЕО: ученые обнаружили гигантского моллюска-червя

«Это было захватывающе — отчасти потому, что їїїїппп мы так долго стремились заполучить это существо, отчасти потому, что оно оказалось таким странным. Когда я заглянула в бак и увидела, как из сифона червя выходит мощная струя воды, я была в восторге от того, что он жив и здоров. Когда мы вскрыли раковину, меня поразил такой темный цвет тела, он сильно отличался от бледных тел обычных корабельных червей», - отмечает одна из исследователей Марго Хэйгуд.
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