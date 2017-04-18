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Участница шоу "Дом 2" Мария Кохно выложила шокирующее анорексичное ФОТО в Instagram

Опубликовано 18.04.17 13:44 Участница шоу "Дом 2" Мария Кохно выложила шокирующее анорексичное ФОТО в Instagram

"Дом 2", последние новости на сегодня, 18 апреля 2017: звезда телестройки, опубликовав фото в Инстаграм, призналась, что страдала тяжелым нервным расстройством.

Участница "Дома 2" Мария Кохно призналась, что страдала тяжёлым нервным расстройством и опубликовала шокирующую анорексичную фотографию в Instagram. По ее словам, до такого состояния она дошла после расставания с мужем.

На ФОТО в Instagram Мария изображена с впалым животом, тонкими руками и обвислой кожей. На тот момент ее вес составлял примерно 35-37 килограмм. После болезни Мария Кохно смогла набрать свой прежний вес, но на ее лице остался сильный отек.

 

В своей публикации участница телестройки предупредила подписчиков о том, что мужчины не стоят таких нервов, а также предостерегла других от подобных ошибок.

Подписчики Марии разделились на два лагеря. Одни поддержали девушку и пожелали ей здоровья, а другие заявили, что этой публикацией она просто решила раскрутить свой Instagram.
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