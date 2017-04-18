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В Грузии назвали визит Лаврова в Абхазию нарушением международного права

Опубликовано 18.04.17 13:31 В Грузии назвали визит Лаврова в Абхазию нарушением международного права

В Министерстве иностранных дел Грузии негативно оценили начинающийся сегодня, 18 апреля, визит в Абхазию главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе негативно оценил начинающийся сегодня визит главы российского МИД Сергея Лаврова в Абхазию, передает Лайф.

"Международное сообщество однозначно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии", — заявил Джанелидзе журналистам, выразив уверенность, что визит Лаврова нарушает "международные нормы и принципы".

Ситуацию прокомментировал спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе. Он назвал визит Лаврова "грубым посягательством на суверенитет Грузии".

"Подобные визиты в Абхазию господин Лавров провёл в 2008, 2009 и 2011 годах. Россия сделала в последнее время и другие деструктивные шаги по отношению к Грузии. Всё это является грубым нарушением їїїїппп международного права", — сказал он.

В грузинском МИД добавили, что подобные действия являются продолжением провокационной политики России против Грузии. Также они ставят целью "узаконивание насильственного изменения границ суверенного государства". "Подобными незаконными действиями Россия безрезультатно пытается легитимировать оккупационные режимы", - заявили в МИД Грузии, передает "ТВ-Центр".

Кроме того, грузинское внешнеполитическое ведомство призвало Москву выполнять взятые на себя международные обязательства, в том числе, соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

О том, что Сергей Лавров должен посетить Абхазию, стало известно на прошлой неделе. Глава МИД России приедет в Сухум 18-19 апреля. Ожидается, что министр примет участие в церемонии открытия нового комплекса зданий посольства России в Абхазии и проведет переговоры с абхазским президентом Раулем Хаджимбой.
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