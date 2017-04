Поступок президента США вызвал недоумение пользователей Интернета.

В США после прошедшей 16 апреля в Белом доме пасхальной церемонии двое детей попросили президента США Дональда Трампа расписаться им на кепках. Лидер страны оставил свой автограф на первой бейсболке и бросил ее в толпу. Почти так же он поступил и со вторым головным убором, правда, перед броском он поинтересовался: "Чья кепка?".

A kid asks Trump to sign his hat at the White House Easter Egg Roll. The president signs ... and then tosses the hat into the crowd. pic.twitter.com/7ExdhpO97H — POLITICO (@politico) 17 апреля 2017 г.

Действия президента вызвали резкое негодование в соцсетях. Пользователи сравнили его поступок с агрессивным поведением подростков в школе, а некоторые сочли, что у Трампа проблемы с памятью.

@politico Looks like he literally forgot it was that kid's hat. Like he's that dumb, that self-absorbed, or that memory-impaired. Or all three. — Kate Tuttle (@katekilla) 17 апреля 2017 г.

"Такое їїїїппп ощущение, что он просто забыл, чья кепка. Похоже, он глупенький, или эгоцентричный, или у него провалы в памяти. Или все вместе"

@politico "I will sign it.. but now you must fight to the death to reclaim it!" - Trump — Scott Springer (@scott_springer) 17 апреля 2017 г.

"Я подпишу ее, но теперь тебе придется биться насмерть, чтобы вернуть ее!"