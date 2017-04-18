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"Холостяк", 5 сезон: Илья Глинников "засветился" с дочкой Охлобыстина (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 18.04.17 12:37 "Холостяк", 5 сезон: Илья Глинников "засветился" с дочкой Охлобыстина (ФОТО, ВИДЕО)

"Холостяк" 2017 Илья Глинников "засветился" на Пасху с новой спутницей, которой оказалась дочка Ивана Охлобыстина. Варвара Охлобыстина уже прокомментировала видео с героем шоу "Холостяк", 5 сезон.

В минувшие выходные папарацци сфотографировали звезду шоу "Холостяк", 5 сезон, Илью Глинникова в одном из столичных храмов в кампании девушки. Журналисты тут же посчитали ее одной из участниц телепроекта.

СМИ тут же решили, что видели Илью Глинникова с 21-летней участницей "Холостяка" Екатериной Никулиной. Акулы пера тут же припомнили, как блондинка магически воздействует на 32-летнего актера в шоу и начали строить догадки - не Екатерина ли уже покорила сердце холостяка задолго до окончания телепроекта?

Однако позднее выяснилось, что Илья ходил в церковь Софии в центре Москвы вместе с 18-летней дочерью Ивана Охлобыстина Варварой. Узнав о недоразумении, девушка опубликовала в своем Instagram кадр, сделанный їїїїппп в тот самый день, и прокомментировала вымышленный роман с актером "Интернов".

"Хахах, ору. Не помню, чтобы я боролась за сердце дяди Ильи!" — написала она.
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