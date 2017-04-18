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На YouTube попало ВИДЕО, как активистка Femen едва не разделась перед Марин Ле Пен

Опубликовано 18.04.17 12:23 На YouTube попало ВИДЕО, как активистка Femen едва не разделась перед Марин Ле Пен

Опубликованное на Ютуб ВИДЕО момента, как девушка с цветами в руках выбежала на сцену во время выступления кандидата в президенты Франции, появилось в Сети.

Во время выступления кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен в концертном зале "Зенит" в Париже на сцену выбежала девушка с цветами в руках.

Как сообщает ТАСС, представительница феминистского движения Femen попыталась снять с себя одежду, но не успела этого сделать: правоохранители быстро увели дебоширку. После этого Марин Ле Пен, покачав головой, продолжила свое выступление.

YouTube ВИДЕО: активистка Femen едва не разделась перед Марин Ле Пен

Агентство напоминает, что накануне в Париже полиции пришлось разгонять людей, выступающих против митинга лидера "Национального фронта". Стражи порядка применили слезоточивый газ.

Во Франции на высший государственный пост претендуют 11 человек. Выборы пройдут 23 апреля. Если победитель не їїїїппп определится, 7 мая пройдет второй тур голосования.
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